बांग्‍लादेश (Bangladesh) में हिंदू अल्‍पसंख्‍यकों पर हमले (Attacks on Hindu Minorities) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं तो हिंदू मंदिरों और साधु-संन्‍यासियों को भी निशाना बनाया जा रहा है. हिंदू संन्‍यासी श्‍याम दास प्रभु की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास के दो अन्य शिष्य भी चटगांव में लापता हो गए हैं. यह दावा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने किया है. राधारमण दास ने चार हिंदू पुजारियों की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "क्या ये आतंकवादी लगते हैं? इन सभी को बांग्लादेशी पुलिस ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया है."

Do they look like terrorists? All of them have been arrested by Bangladeshi police without any reason. #ISKCON #FreeISKCONMonks pic.twitter.com/q60qzDD0Ct