शायद मौत की सज़ा सुना दी जाएगी... अदालती फ़ैसले से पहले शेख़ हसीना के बेटे, बांग्लादेश में टेंशन

फैसले से पहले ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है, रविवार को कई देसी बम फटे और अकेले 12 नवंबर को 32 विस्फोट हुए, साथ ही दर्जनों बसों में आग लगा दी गई. पुलिस ने कथित तोड़फोड़ के आरोप में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

  • ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं.
  • शेख हसीना 2024 से भारत में निर्वासन में हैं और भारत उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रहा है.
  • बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा बढ़ने के बीच अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है.
आज 78 वर्षीय बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के लिए मानवता के ख़िलाफ़ अपराध के आरोपों में उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराए जाने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) सोमवार को ये फैसला सुनाने वाला है. ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने अपने पुलिसकर्मियों से हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है. हालांकि, हसीना ने किसी भी ग़लत काम से इनकार किया है और कहा है कि यह केस राजनीति से प्रेरित है. इस फैसले से पहले हसीना के सलाहकार और बेटे सजीब वाजेद ने रायटर्स से कहा कि अगर उनकी पार्टी पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया, तो उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थक फ़रवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में बाधा डालेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल सकते हैं. 

'शायद उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी'

अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागने के बाद से हसीना नई दिल्ली में निर्वासन में रह रही हैं. वाजेद ने कहा कि भारत उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उनके साथ "एक राष्ट्राध्यक्ष जैसा" व्यवहार कर रहा है. वाशिंगटन डीसी में रहने वाले वाजेद ने कहा, "हमें ठीक-ठीक पता है कि फैसला क्या आने वाला है. वे इसे टीवी पर प्रसारित कर रहे हैं. वे उन्हें दोषी ठहराएंगे और शायद उन्हें मौत की सज़ा भी सुनाएंगे. वे मेरी मां का क्या कर सकते हैं? मेरी मां भारत में सुरक्षित हैं. भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है."

बांग्लादेश में अपने उपनाम जॉय से व्यापक रूप से जाने जाने वाले वाजेद ने कहा कि वे तब तक अपील नहीं करेंगे, जब तक कि अवामी लीग की भागीदारी वाली एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार सत्ता में नहीं आ जाती. अंतरिम सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराध जांच का हवाला देते हुए, पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद मई में पार्टी का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था. उन्होंने कहा, "हम अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होने देंगे. हमारा विरोध और भी मज़बूत होता जाएगा, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे. अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुछ नहीं करता, तो इन चुनावों से पहले बांग्लादेश में हिंसा भड़क सकती है... टकराव होंगे."

ढाका में कई देसी बम फटे

फैसले से पहले ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है, रविवार को कई देसी बम फटे और अकेले 12 नवंबर को 32 विस्फोट हुए, साथ ही दर्जनों बसों में आग लगा दी गई. पुलिस ने कथित तोड़फोड़ के आरोप में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

अधिकारियों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, 400 से ज़्यादा सीमा रक्षक तैनात किए हैं, चौकियों को मज़बूत किया है और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है. वाज़ेद ने कहा कि वह और हसीना बांग्लादेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं, लेकिन अंतरिम सरकार या प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संपर्क में नहीं हैं, जिसके अगली सरकार का नेतृत्व करने की व्यापक संभावना है. उन्होंने कहा, "आप पिछले कुछ दिनों में देश भर में बंद और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, और ये और भी बड़े होने वाले हैं."

कौन हैं शेख हसीना

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बदलने का श्रेय हसीना को जाता है, लेकिन उन पर मानवाधिकारों के हनन और असहमति को कुचलने का आरोप है. 2024 में मुख्य विपक्षी दल द्वारा बहिष्कार किए गए चुनाव में, हसीना ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है. विपक्ष के कई नेता जेल में हैं या विदेश भाग गए हैं. अब, स्थिति बदल गई है. वाजेद ने कहा, "वह परेशान हैं, गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और हम सभी किसी भी तरह से उनका मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

हसीना के माता-पिता और तीन भाई 1975 में एक सैन्य तख्तापलट में मारे गए थे, जब वह और उनकी बहन विदेश में थीं. हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की घरेलू युद्ध अपराध अदालत, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, से दोषी करार दिया जाना एक "पूर्व-निर्धारित निष्कर्ष" था, क्योंकि "कार्यवाही एक राजनीति से प्रेरित नाटक था." शेख हसीना के पिता शेख़ मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ़ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुये बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी. 

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पिछले साल 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 1,400 लोग मारे गए और हज़ारों घायल हुए - जिनमें से ज़्यादातर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए - जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से बांग्लादेश में सबसे भीषण राजनीतिक हिंसा थी. 17 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा निर्यातकों में से एक है, जो प्रमुख वैश्विक ब्रांडों को कपड़े की आपूर्ति करता है। पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों से इस उद्योग को भारी नुकसान हुआ था.

