भारत से ओम बिरला, पाकिस्तान से जा रहे प्लानिंग मिनिस्टर- बांग्लादेश में नए PM के शपथ ग्रहण में कौन-कौन आ रहा?

Bangladesh's new cabinet Oath Ceremony: भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने पुष्टि किया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.

Bangladesh Oath Ceremony: बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होगा

बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होने जा रहा है. इस मौके पर दूसरे देशों से करीब 1,200 हस्तियों के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मंगलवार को शाम 4:00 बजे ढाका में राष्ट्रीय संसदीय बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में होगा.
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के चेयरमैन तारिक रहमान ने हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की, जिससे नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया.

इस समारोह में कई जानी-मानी अंतरराष्ट्रीय हस्तियां शामिल होंगी. इनमें भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर अहसान इकबाल के शामिल होने की उम्मीद है.

इसके अलावा, इस शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल की तरफ से उसके विदेश मंत्री बाला नंद शर्मा होंगे, जबकि श्रीलंका की स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिस्सा भी हिस्सा लेंगी. ब्रिटेन की इंडो-पैसिफिक अंडर-सेक्रेटरी, सीमा मल्होत्रा ​​के भी शामिल होने की उम्मीद है. वहीं, संभावना है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी इस सेरेमनी में हिस्सा ले सकते हैं.

डिप्लोमैटिक नियमों के हिसाब से सभी देशों को न्योता भेजा गया है, लेकिन कुछ देशों की तरफ से फिलहाल समारोह में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

भारत की ओर से जाएंगे लोकसभा स्पीकर

वहीं भारत की तरफ से रविवार को विदेश मंत्रालय ने पुष्टि किया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा, "इस जरूरी कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शामिल होना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और पक्की दोस्ती को दिखाता है, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है."

इसमें आगे कहा गया, "एक जैसे इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान से जुड़े पड़ोसियों के तौर पर, भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के आने का स्वागत करता है, जिनके विजन और मूल्यों को लोगों का भारी समर्थन मिला है."

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जातीय संसद सचिवालय में पहले से ही चल रही हैं. पारंपरिक रूप से, यह समारोह जातीय संसद भवन के तय शपथ कक्ष में होता है. 13वें संसदीय चुनाव में 300 में से 299 सीटों के लिए 12 फरवरी को वोटिंग हुई थी.

चुनाव आयोग ने 297 सीटों के लिए अनौपचारिक नतीजे घोषित किए। हालांकि, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चटगांव-2 और चटगांव-4 के लिए परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं. अब तक घोषित नतीजों के अनुसार, बीएनपी ने 12 फरवरी के चुनाव में 297 में से 209 सीटों पर जीत दर्ज की और उसके उम्मीदवार चटगांव-2 और 4 सहित दो सीटों पर आगे चल रहे हैं, जहां नतीजे रोक दिए गए हैं. उनके सहयोगियों ने तीन सीटों पर दावा किया है.

दूसरी ओर, जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें जीती हैं, जबकि जमात के नेतृत्व वाले 11-पार्टी चुनावी गठबंधन के सहयोगियों को नौ सीटें मिली हैं. प्रोथोम आलो ने बताया कि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश (आईएबी) को एक सीट मिली और सात सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते.

अगर तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो देश को करीब 35 साल बाद पुरुष पीएम मिलेगा. इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश के सामने अशांति और बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ से निपटने की एक बड़ी चुनौती है, जिसने मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल को खास बनाया था.

