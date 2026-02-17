बांग्लादेश-भारत संबंध: तारिक रहमान को लेटर भेजकर पीएम मोदी ने क्या संकेत दिया

व्यक्तिगत संपर्क और राजनयिक संबंधों में नए सिरे से बदलाव का एक मजबूत संकेत देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बधाई पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्वी पड़ोसी देश के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने और सहयोग को गहरा करने के लिए नई दिल्ली के इरादे को रेखांकित किया है. यह पत्र रविवार को ढाका में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्रधानमंत्री रहमान को व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया.

बिरला ने दिन में पहले रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जो बांग्लादेश के नए प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव पर नई दिल्ली के जोर को दर्शाता है. इसके बाद प्रधानमंत्री के पत्र को व्यक्तिगत रूप से दिया जाना इस प्रतीकात्मकता को और भी पुष्ट करता है, जो द्विपक्षीय संबंधों में तनावपूर्ण दौर के बाद भारत की एक नई शुरुआत करने की इच्छा को रेखांकित करता है. अपने पत्र में, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की चुनावी जीत और रहमान की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी और जनादेश को बांग्लादेश की जनता द्वारा उन पर जताए गए विश्वास का प्रतिबिंब बताया. मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि रहमान का नेतृत्व देश को शांति, स्थिरता और समृद्धि के पथ पर ले जाएगा, साथ ही उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक संबंधों और समान आकांक्षाओं पर आधारित गहरी मित्रता की पुष्टि की. भारतीय प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच "मजबूत तालमेल" पर प्रकाश डाला और कहा कि यह तालमेल भविष्य के सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करना चाहिए. उन्होंने कनेक्टिविटी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और जन-समुदाय आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया—ये क्षेत्र दोनों तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रहमान, उनकी पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान और बेटी ज़ैमा को आपसी सहमति से सुविधाजनक समय पर भारत आने का व्यक्तिगत निमंत्रण दिया, जो उच्च स्तरीय वार्ता की शीघ्र तत्परता का संकेत है. पत्र में कहा गया है, "भारत में आपका हार्दिक स्वागत है," साथ ही रहमान के स्वास्थ्य और सफलता तथा बांग्लादेशी जनता की निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी गईं. राजनयिक सूत्रों का मानना ​​है कि यह पहल यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान बिगड़े संबंधों को सुधारने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. उस दौरान भारत-बांग्लादेश सहयोग में स्पष्ट गिरावट आई थी, जिसमें तीखी बयानबाजी और आपसी संबंधों में आई कमी साफ झलकती थी. नई दिल्ली ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर हुए हमलों पर प्रभावी प्रतिक्रिया न मिलने और भारतीय सरकार एवं मीडिया की बार-बार की जा रही निराधार आलोचनाओं पर चिंता व्यक्त की थी. इस पृष्ठभूमि में, रहमान को मोदी का व्यक्तिगत संदेश अतीत की कटुता को भुलाकर सीधे राजनीतिक संवाद के माध्यम से विश्वास का पुनर्निर्माण करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति ने इस संदेश को और भी पुष्ट किया कि नई दिल्ली ढाका के नए नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है. दोनों देश अपनी भौगोलिक निकटता और आर्थिक पूरकता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की पहल नए सिरे से जुड़ाव की नींव रखती है. इससे ठोस परिणाम निकलेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष सद्भावना को ठोस सहयोग में कितनी जल्दी बदल पाते हैं—लेकिन फिलहाल, नई दिल्ली से संकेत स्पष्ट है: भारत बांग्लादेश के साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार है.

