बलोच लेखक मीर यार ने बलूचिस्तान की आजादी का किया दावा, भारत से दिल्ली में मांगी एम्बेसी

Balochistan Independence Announcement: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया गया है. यह ऐलान बलोच लेखक मीर यार बलोच ने किया है. मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया है. बलोच लेखक मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से अपना शांति मिशन भेजने की मांग की. साथ ही उन्होंने भारत से दिल्ली में अपने लिए एम्बेसी की मांग भी की है.

बलोच लेखक मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, "आतंकवादी पाकिस्तान के पतन के निकट होने के कारण जल्द ही संभावित घोषणा की जानी चाहिए. हमने अपनी आजादी का दावा किया है और हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वह बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली में दूतावास की अनुमति दे."

मीर यार बलोच ने आगे लिखा कि हम संयुक्त राष्ट्र से भी अनुरोध करते हैं कि वह बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वतंत्रता को मान्यता दे और मान्यता के लिए अपना समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की बैठक बुलाए. मुद्रा और पासपोर्ट मुद्रण के लिए अरबों डॉलर की धनराशि जारी की जानी चाहिए.

A possible announcement soon should be done as the collapse of the terrorist Pakistan is near.



We have claimed our independence and we request India to allow Balochistan's official office, and embassy in Delhi.



We also ask the United Nations to recognise the independence of the…