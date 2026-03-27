35 साल के बालेन शाह नेपाल के नए 'नायक', प्रधानमंत्री पद की शपथ ली

नेपाल में बालेन युग की शुरुआत हो गई है. 35 साल के बालेंद्र शाह उर्फ बालेन नेपाल ने नए प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने पीएम पद की शपथ ले ली है. बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च को हुए चुनाव में 275 में से 182 सीटें जीतकर इतिहास रचा था. अब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है. इस दौरान बालेन शाह ने नेपाली टोपी लगाई हुई थी. मंच पर बालेन शाह के पास वाली कुर्सी पर नेपाल की कार्यकारी पीएम सुशला कार्की बैठी हुई थीं. उनके शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर कई अन्य खास मेहमान भी नजर आए.

नेपाल की राजनीति में बालेन शाह एक नायक के तौर पर उभरे. Zen-Z आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही. यूथ बालेन को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहा था. उनकी ये मुराद अब पूरी हो गई है. रामनवमी के खास दिन बालेन ने नेपाल के पीएम पद दी शपथ ली है. शपथ ग्रहण सामरोह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एक तस्वीर ने, जो कि उनकी बेटी की है. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बालेन की पत्नी सबीना और बेटी भी मंच पर ही मौजद थे. इस दौरान बालेन ने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया.

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