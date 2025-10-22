Google Chrome को टक्कर देने आया OpenAI का एटलस ब्राउजर, ChatGPT के सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री होगा?

दुनिया के सबसे फेमस सर्च ब्राउजर गूगल क्रोम (Google Chrome) को टक्कर देने के लिए मार्केट में एक नया प्लेयर आ चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले असिस्टेंट ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने मंगलवार, 21 अक्टबूर को गूगल क्रोम को सीधी चुनौती देते हुए "एटलस" नाम के सर्च ब्राउजर को लॉन्च किया. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने एक स्ट्रीम प्रेजेंटेशन में बताया कि यह एक AI से संचालित होने वाला वेब ब्राउजर है जिसे ChatGPT के आसपास बनाया गया है."

AI का जवाब AI से

OpenAI ने गूगल के लिए अपनी चुनौती बढ़ा दी है. दरअसल गूगल ने अपने सर्चिग ब्राउजर ही नहीं अपने तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से अधिक AI क्षमताओं का निर्माण करके OpenAI को जवाब दिया है. अब ऑल्टमैन की टीम ने "एटलस" को लॉन्च करते समय एक "एजेंट" मोड का प्रदर्शन किया जिसमें एक चैटबॉट ही यूजर की ओर से सर्च करता है.

ऑल्टमैन ने कहा कि एजेंट मोड में, ChatGPT स्वतंत्र रूप से वेब ब्राउजर का उपयोग करता है, जो कुछ वो सर्च करके पाता है, उसके साथ लौटता है.

क्या पैसे देने पड़ेंगे?

ऑल्टमैन के अनुसार, एटलस मंगलवार को ऐप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित कंप्यूटरों पर बिना किसी पेमेंट (फ्री में) लाइव होगा. लेकिन एजेंट मोड केवल ChatGPT के पेड प्लस या प्रो वर्जन के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा.

ऑल्टमैन ने बिना कोई खास तारीख दिए कहा कि हम इसे विंडोज और मोबाइल डिवाइस पर जितनी जल्दी हो सके लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "इस प्रोजेक्ट के लिए अभी शुरुआती दिन हैं."

टेक उद्योग के प्रतिद्वंद्वी अमेज़ॅन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एलोन मस्क की एक्सएआई 2022 के अंत में

जबसे OpenAI ने 2022 के अंत में ChatGPT के पहले संस्करण का ब्लॉकबस्टर लॉन्च किया था तबसे टेक इंडस्ट्री में उसके प्रतिद्वंदियों- जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एलन मस्क के xAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अरबों डॉलर का निवेश किया है और लगातार करते जा रहे हैं.

ईमार्केटर टेक विश्लेषक जैकब बॉर्न ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि OpenAI का ब्राउजर Google पर दबाव डालता है. उन्होंने कहा, "यह AI की दौड़ में एक और कदम है क्योंकि तकनीकी कंपनियां अपने AI इंटरफेस को इंटरनेट यूजर्स के लिए संपर्क का पहला बिंदु बनाने की कोशिश कर रही हैं."

यह भी पढ़ें: AI से न्यूज पूछना किसी काम का नहीं! लगभग आधी खबर गलत- यूरोपीय मीडिया की स्टडी में बड़ा खुलासा