ChatGPT ने खोला अपना App स्टोर, भविष्य में अब एक ही पेज पर मिलेगा हर सवाल का जवाब

ChatGPT हम सभी यूज़ करते आ रहे हैं. अभी तक इस प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल हम सभी ने सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए किया होगा. लेकिन अब ChatGPT की कंपनी OpenAI ने आधिकारिक तौर पर ChatGPT के अंदर थर्ड-पार्टी ऐप्स के लिए सबमिशन खोल दिए हैं. इसका मतलब यह है कि अब डेवलपर्स अपने ऐप्स सीधे ChatGPT के भीतर लॉन्च कर सकते हैं. इस फैसले के साथ ही ChatGPT एक तरह के 'AI App Store' में बदल गया है, जहां यूज़र एक ही चैट विंडो के अंदर अलग-अलग ऐप्स के जरिए अलग-अलग सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे.

AI App Store में क्या-क्या होगा?

ChatGPT के App Directory के जरिए यूजर अलग-अलग ऐप्स को ब्राउज कर सकते हैं और उन्हें अपने चैट अनुभव से जोड़ सकते हैं. अब चैट करते हुए ही ट्रैवल बुक करना, प्रॉपर्टी सर्च करना, ग्राफिक डिजाइन बनाना या यहां तक कि ग्रॉसरी ऑर्डर करना भी संभव हो सकेगा. खास बात यह है कि इन सबके लिए यूज़र को चैट छोड़कर किसी दूसरी वेबसाइट या ऐप पर जाने की जरूरत नहीं होगी.

सभी डेवलपर्स के लिए मौका

इससे पहले OpenAI ने कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ शुरुआती इंटीग्रेशन शुरू किए थे, जिनमें Expedia, Spotify, Zillow और Canva जैसे नाम शामिल थे. इन पार्टनर ऐप्स ने दिखाया कि ChatGPT रियल टाइम में कितने मुश्किल काम संभाल सकता है. अब OpenAI ने यह सुविधा सभी डेवलपर्स के लिए खोल दी है, ताकि कोई भी डेवलपर ChatGPT के अंदर अपना ऐप बना और पब्लिश कर सके.

बढ़िया AI मार्केटप्लेस

डेवलपर्स के लिए यह एक बिल्कुल नए तरह का AI मार्केटप्लेस है. OpenAI का कहना है कि उसका Apps SDK, जो फिलहाल बीटा स्टेज में है, डेवलपर्स को ऐप बनाने, टेस्ट करने और बेहतर बनाने के लिए जरूरी टूल्स देता है. इन ऐप्स के जरिए चैट को एक्शन में बदला जा सकता है. एक बार ऐप तैयार हो जाने के बाद, डेवलपर्स उसे OpenAI Developer Platform के जरिए सबमिट कर सकते हैं.

साथ ही OpenAI के मुताबिक, हर ऐप को सेफ्टी, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और यूज़र एक्सपीरियंस के आधार पर रिव्यू किया जाएगा. जो ऐप्स इन मानकों पर खरे उतरेंगे, उन्हें ChatGPT के App Directory में शामिल किया जाएगा. इससे यूज़र्स को भरोसेमंद और काम के ऐप्स एक ही जगह मिल सकेंगे.

सबकुछ एक ही पेज पर

आम यूज़र की भाषा में समझें तो अभी तक ChatGPT अपने पेज पर, पूछे गए सवालों में Expedia, Spotify, Zillow और Canva जैसे ब्रांड की सर्विस के साथ भी दिखाता था. यानी इस चारों ब्रांड्स से जुड़ी सुविधाओं को ChatGPT बता दिया करता था, लेकिन अब App Directory से जुड़ने वाले सभी ऐप्स की सुविधाएं आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगी. जैसे आप ChatGPT से वीकेंड ट्रिप की बात कर रहे हैं और उसी चैट में फ्लाइट ऑप्शन, म्यूजिक प्लेलिस्ट और होटल सजेशन अपने आप आ जाएं. यही OpenAI का भविष्य का विज़न है.