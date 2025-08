खालिस्तान विरोधी अमेरिकी सिख एक्टिविस्ट सुखी चहल की कैलिफोर्निया में हई रहस्यमयी मौत पर उठे सवाल

खालिस्तान विरोधी विचारों के लिए जाने वाले सुखी चहल की कैलिफोर्निया में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सुखी अमेरिका के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे. सुखी के करीबी दोस्त जसपाल सिंह ने शनिवार को बताया कि, 'सुखी को गुरुवार को एक परिचित ने अपने घर रात के खाने पर बुलाया था. रात के खाने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.'

उन्होंने आगे कहा कि, 'सुखी पूरी तरह स्वस्थ थे और उनकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सुखी विदेशों में खालिस्तानी तत्वों की खुलकर आलोचना के लिए जाने जाते थे.' सिंह के अनुसार, 'शक इस बात पर है कि सुखी की मौत 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में होने वाले खालिस्तान जनमत संग्रह से पहले हुई, जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे थे.'

खालसा टुडे के संस्थापक और सीईओ सुखी चहल को खालिस्तान समर्थकों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. कैलिफ़ोर्निया में उनके एक जानने वाले बूटा सिंह कलेर ने बताया कि, फिर भी वो अपने विचारों पर अडिग रहे और निडरता से अपनी वकालत जारी रखी. उनके निधन से भारत समर्थक समुदायों में शोक की लहर दौड़ गई है.'

