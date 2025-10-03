विज्ञापन
US Shutdown: ट्रंप ने कर दिया अमेरिका का बेड़ा गर्क! हर दिन 8800 करोड़ का नुकसान

2018-19 में करीब 35 दिन तक शटडाउन चला था. 5 हफ्ते तक चले आंशिक शटडाउन ने अमेरिका को कम से कम 11 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया था, जिसमें 3 बिलियन डॉलर का स्थाई नुकसान शामिल था.

  • अमेरिका में बजट बिल न बनने के कारण सरकार का शटडाउन जारी है. करीब 8 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं
  • शटडाउन से अमेरिका की GDP में हर हफ्ते 7 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है, जिससे आर्थिक मंदी का खतरा है
  • विशेषज्ञों का मानना है कि शटडाउन के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और जनता का भरोसा लंबे समय तक प्रभावित रहेगा
US Shutdown can harms US Economy: इन दिनों शटडाउन से गुजर रहे अमेरिका को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है. राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के नेतृत्‍व में अमेरिका की लंका लग गई है. पहले तो दूसरे देशों को झटका देने के चक्‍कर में टैरिफ पर लिए गए ट्रंप के मनमाने फैसले से यूएस इकोनॉमी को भी झटका लगा और अब शटडाउन! ये शटडाउन लंबा खिंचा तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है. द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने भी माना है कि शटडाउन से अमेरिका की जीडीपी को बड़ी चोट पहुंचेगी.

इकोनॉमिक कंसल्‍टेंट EY Parthenon के मुताबिक, शटडाउन का हर हफ्ता अमेरिकी जीडीपी में 0.1 फीसदी कमी कर सकता है. इस रिपोर्ट को अर्न्स्ट एंड यंग (EY) में स्‍ट्रैटजी और ट्रांजैक्‍शंस के चीफ इकोनॉमिस्‍ट ग्रेगरी डको ने तैयार किया है.

हर दिन इतना बड़ा नुकसान

ग्रेगरी की रिपोर्ट में हर हफ्ते करीब 7 बिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका जताई गई है. इस हिसाब से देखें तो हर दिन 1 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है. इसे रुपये में बदलें तो मौजूदा भाव (88.76) के मुताबिक, ये करीब 8,876 करोड़ के बराबर होगा. यानी ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका बड़े नुकसान की ओर बढ़ रहा है.

नोट में चेतावनी दी गई है कि लंबे शटडाउन से उपभोक्ता खर्च 30 बिलियन डॉलर घट सकता है. साथ ही सामाजिक सुरक्षा, हवाई यात्रा और गरीब परिवारों को मिलने वाली खाद्य सहायता जैसी सेवाएं भी प्रभावित होंगी.

35 दिन में $11 बिलियन का नुकसान

इससे पहले 2018-19 में करीब 35 दिन तक शटडाउन चला था. 5 हफ्ते तक चले आंशिक शटडाउन ने अमेरिका को कम से कम 11 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया था, जिसमें 3 बिलियन डॉलर का स्थाई नुकसान शामिल था. करीब 3,75,000 सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि 4.25 लाख कर्मियों को बिना वेतन के काम करना पड़ा था.

लंबे समय तक उबर नहीं पाएगा अमेरिका!

इस बार तो व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार समिति (CEA) का भी अनुमान है कि अगर शटडाउन एक महीने तक चला तो हर हफ्ते 15 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, जबकि 43,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं.

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि सरकार शटडाउन कर चर्चा करना सही तरीका नहीं है. इससे जीडीपी, आर्थिक ग्रोथ और आम अमेरिकी की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा.

जानकारों का मानना है कि भले ही शटडाउन खत्म होने पर कर्मचारियों को बकाया वेतन मिल जाए, लेकिन इसका असर लंबे समय तक अमेरिकी अर्थव्‍यवस्‍था और लोगों के भरोसे पर बना रहेगा.

अमेरिका में शटडाउन की क्‍या स्थिति है?

अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 की रात 12:01 बजे (Eastern Time) से सरकार का शटडाउन (अस्थाई बंद) शुरू हो गया है क्योंकि संसद (Congress) बजट बिल पारित नहीं कर सकी. ये 7 साल में पहला फेडरल शटडाउन है. करीब 8,00,000 फेडरल (केंद्रीय) कर्मचारियों को नौकरी से छुट्टी (furlough) पर भेजा गया है. न्यायपालिका (courts) ने कहा है कि वे 17 अक्टूबर तक सामान्य रूप से काम कर सकती हैं, उसके बाद उनका बजट नहीं बनने पर काम बाधित हो सकता है. शटडाउन का दूसरा दिन बीत चुका है और फिलहाल खत्‍म होने के आसार नजर नहीं आ रहे.

