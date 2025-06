परमाणु बम को ईरान के लिए 'दवा' बताने वाले टॉप साइंटिस्ट को इजरायल ने मार डाला, जानिए कौन थे अब्बासी

'अगर हम हमला नहीं करते तो 100 फीसदी तय है कि हम मारे जाएंगे,' शुक्रवार को कुछ इन शब्‍दों के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्‍ट करने के बाद देश और दुनिया को एक संदेश दिया. इजरायल ने ईरान के लिए रणनीतिक तौर पर महत्‍वपूर्ण न्‍यूक्लियर फैस‍िलिटीज को निशाना बनाया है. इजरायली सेनाओं ने नातान्‍ज और बाकी संवेदनशील जगहों पर टारगेटेड हमले किए हैं. इन हमलों में ईरान के न्‍यूक्लियर साइंटिस्‍ट फेरेदून अब्बासी की भी मौत हो गई है. अब्‍बासी को यूनाइटेड नेशंस ने भी बैन किया हुआ था. यह बात और है कि वह हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 'शांति की मकसद' से शुरू किया हुआ प्रोग्राम बताते थे.

अब्बासी ईरान के न्‍यूक्लियर के एनर्जी संगठन के पूर्व प्रमुख रह चुके थे. दो दशकों से उन्‍हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इसके डेवलपमेंट का एक अहम शख्‍स करार दिया जा रहा था. अब्बासी अक्‍सर कहते थे कि ईरान के परमाणु प्रयास शांतिपूर्ण हैं और यह राष्‍ट्रीय संप्रभुता के लिए जरूरी हैं. अब्‍बासी को आप ईरान का एक्‍यू खान कह सकते हैं. एक्‍यू खान वह शख्‍स थे जिनकी वजह से पाकिस्‍तान परमाणु क्षमता से लैस हुआ था.

