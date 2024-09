रूस-यूक्रेन युद्ध: शांति योजना लेकर अजीत डोभाल ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. भारत में रूसी दूतावास द्वारा एक्स पर साझा की गई एक तस्वीर में दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा गया.

एनएसए डोभाल की रूस यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के ढाई सप्ताह बाद हो रही है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत में, पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों को चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक साथ बैठना चाहिए और भारत क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए "सक्रिय भूमिका" निभाने के लिए तैयार है.

🇷🇺🤝🇮🇳 On September 12, #Russia's President Vladimir Putin had a meeting with Ajit Doval, National Security Advisor to the Prime Minister of #India, at the Konstantinovsky Palace in #StPetersburg.



