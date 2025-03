भूकंप के झटकों से फिर कांपी अफगानिस्तान की धरती, रिक्टर स्केल पर 4.9 रही तीव्रता

अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर से भूकंप (Afghanistan Earth Quake) से कांप गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, शुक्रवार तड़के स्थानीय समय के मुताबिक, 1: 57 IST पर अफगानिस्तान में 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. NCS डाटा के मुताबिक, यह भूकंप 160 किलोमीटर की गहराई पर था.

EQ of M: 4.9, On: 21/03/2025 01:00:57 IST, Lat: 36.48 N, Long: 71.45 E, Depth: 160 Km, Location: Afghanistan.

