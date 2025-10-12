विज्ञापन
अफगानिस्तान की सेना ने कुर्रम में पाकिस्तान पर किया हमला, भारी गोलाबारी जारी

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने टोलोन्यूज़ को बताया कि इस्लामिक अमीरात बलों ने जारी झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है.

रात में आसमान मिसाइल और हवाई हमलों से कुछ इस तरह लाल हो गया है.

कुर्रम में अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ताज़ा झड़पों की खबर है. पाकिस्तान की तरफ़ से भी हताहतों की सूचना है. अफ़ग़ानिस्तान की 201वीं खालिद बिन वालिद आर्मी कोर ने काबुल पर पाकिस्तान के हालिया हवाई हमले के बाद नंगरहार और कुनार में पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं. भारी गोलाबारी जारी है.

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने टोलोन्यूज़ को बताया कि इस्लामिक अमीरात बलों ने जारी झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है. सूत्रों के अनुसार, डूरंड रेखा के पार कुनार और हेलमंद प्रांतों में एक-एक चौकी भी नष्ट कर दी गई है.

इससे पहले कल रात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ. हमले के वक्त जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई.  आत्मघाती हमलावरों और पाकिस्तानी सेना के बीच  मुठभेड़ शुरू हो गई. इसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. हमले के पीछे टीटीपी का हाथ बताया गया. वीडियो में हमलावर का कहना था कि हमने काबुल पर कल रात हुए हमले का बदला लिया है.

हमले के समय का वीडियो भी हमलावरों ने जारी किया. इसमें चारों तरफ आग लगी है और गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं. साथ ही हमलावर हमले के कारण भी बता रहा है.

आपको बता दें कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर काबूल के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों को निशाना बनाकर बृहस्पतिवार देर रात हवाई हमला किया था. दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है.

