हमास के 3 टॉप लीडर तीन महीने पहले ही मार गिराए थे- इजरायल का दावा

इजरायल (Israel) की सेना ने हमास (Hamas) के तीन वरिष्‍ठ नेताओं को मार गिराने का दावा किया है. इजरायल डिफेंस फोर्सेज (Israel Defense Forces) ने गुरुवार को कहा कि तीन महीने पहले एक हमले में गाजा में हमास के तीन सीनियर लीडर मारे गए थे. इनमें हमास सरकार का प्रमुख रावी मुश्‍तहा भी शामिल है. मुश्‍तहा को हमास प्रमुख याह्या सिनवार का करीबी माना जाता है. इजरायल की सेना गाजा में करीब एक साल से हमास के खिलाफ हमले कर रही है.

आईडीएफ ने एक्‍स पर पोस्‍ट में कहा कि गाजा पट्टी में हमास सरकार के प्रमुख रावी मुश्तहा और हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सुरक्षा विभाग को संभालने वाले समेह अल सिराज और एक कमांडर सामी औदेह की मौत हो गई.

Approximately 3 months ago, in a joint IDF and ISA strike in Gaza, the following terrorists were eliminated:



🔴Rawhi Mushtaha, the Head of the Hamas government in Gaza

🔴Sameh al-Siraj, who held the security portfolio on Hamas' political bureau and Hamas' Labor Committee

🔴Sami… pic.twitter.com/6xpH6tOOot