फिर हारा पाकिस्तान...सोशल मीडिया पर आया मीम्स का तूफान, लोग बोले- इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही कर लेते

मैदान पर मुकाबला था, मगर माहौल किसी जंग से कम नहीं. एक तरफ जोश, दूसरी तरफ दबाव. पारी दर पारी कहानी बदलती रही, लेकिन आखिर में नतीजा ऐसा आया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अहम मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई.

बाबर का बल्ला खामोश (Babar Azam Early Wicket)

सबसे ज्यादा चर्चा कप्तान बाबर आजम की रही. उम्मीदों का बोझ लेकर उतरे बाबर सिर्फ 5 रन बना सके. 7 गेंदों में 71.43 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए वह अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 34 पर 4 विकेट था और टीम दबाव में आ चुकी थी.

गेंदबाजों का कहर (Indian Bowlers Dominate)

176 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए पहाड़ साबित हुआ. उस्मान खान ने 44 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज टिक नहीं सके.

भारतीय गेंदबाजों ने लय और अनुशासन के साथ गेंदबाजी की, जिससे रन गति धीमी रही और विकेट लगातार गिरते गए.

मैच खत्म होते ही एक्स और इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान ट्रेंड करने लगा. क्रिकेट मीम्स वायरल होने लगे और 176 बनाम 114 की तुलना वाले पोस्ट छा गए.

लगातार तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है और ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बना हुआ है.

आखिर में यह मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि टीम इंडिया की लय और दबदबे का पैगाम भी था.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

