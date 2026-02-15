IND vs PAK वायरल मोमेंट, जो फिल्म पाकिस्तान में थी बैन उसी के गाने से हुए भारत बनाम पाकिस्तान मैच की शुरुआत

रैपर हनुमानकाइंड जिन्होंने धुरंधर की अपनी धुन पर हर किसी को नचाया आज चर्चा में रहे. लजह थी भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच के प्री-मैच सेरेमनी में उनकी परफॉर्मेंस. ICC की इस इवेंट की अनाउंसमेंट ने सभी को हैरान किया क्योंकि क्योंकि हनुमानकाइंड का ट्रैक फिल्म धुरंधर से लिया गया है और ये फिल्म पाकिस्तान में बैन थी. हालांकि बैन के बावजूद ये फिल्म पाकिस्तान में देखी गई लेकिन ऑफीशियली इस फिल्म पर पड़ोसी देश में बैन था. खैर परफॉर्मेंस तय थी तो मैच में टॉस और किसी भी चीज से पहले हनुमानकाउंड मैदान में उतरे और सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस से रंग जमा दिया.

अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी बढ़िया फिल्म धुरंधर वहां बैन क्यों थी तो बता दें कि फिल्म को पाकिस्तान और कई गल्फ देशों में ऑफिशियली बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान विरोधी स्टोरी लाइन और 26/11 मुंबई हमले और पार्लियामेंट हमले जैसी असल दुनिया की घटनाओं को दिखाया गया था.

पाकिस्तान में थी बैन फिर भी खूब देखी गई

थियेटर में बैन के बावजूद धुरंधर फिल्म और इसका साउंडट्रैक पाकिस्तान में पायरेटेड सेंसेशन बन गया. इसके रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों में 2 मिलियन से ज्यादा गैरकानूनी डाउनलोड रिकॉर्ड किए गए हैं. पाकिस्तानी डेलीगेशन के सामने इस "फॉरबिडन" एंथम को परफॉर्म करना सेरेमनी में एक शार्प एज जोड़ता है.

🚨 BCCI's epic plan to cook and humiliate Pakistan! 😭



Before the Ind vs Pak match, Humankind will perform the rap song “Dhurandhar” at the R. Premadasa Stadium in Colombo.



This will be an epic move by the BCCI — no one will expect this!



What's your view on this? pic.twitter.com/MlF9PXRwvf — Sonu (@Cricket_live247) February 15, 2026

अब भी ओटीटी पर छाई है धुरंधर

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक रणवीर सिंह की धुरंधर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. 10 दिनों में इसे कुल 15.8 मिलियन व्यूज मिले, जिनमें से 8.2 मिलियन व्यूज पिछले हफ़्ते (2–8 फरवरी, 2026) में आए. प्लेटफॉर्म डेटा के मुताबिक फिल्म को OTT पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और यह अभी 11 देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

