रात में खिलने वाला ये फूल मां काली को है बेहद पसंद, माली ने बताया ऐसा सीक्रेट फूलों से लबालब हो जाएगा गमला

रातरानी का पौधा अब बिना महंगी खाद के भी गमले में खूब खिलेगा. बस माली का ये फ्री हैक अपनाइए और गमले को फूलों से भरता देखिए.

मां कालरात्रि को प्रिय रातरानी फूल, माली ने बताया उगाने का सीक्रेट

How to grow night jasmine plant faster: नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है. कहते हैं मां को रातरानी और गुड़हल के फूल बेहद प्रिय हैं. इन फूलों को चढ़ाने से भय और दुख दूर होते हैं और घर में पॉजिटिविटी आती है. रातरानी वैसे भी अपनी मीठी और तेज खुशबू से रात का माहौल पवित्र कर देती है, लेकिन अक्सर लोगों का गमला खाली रह जाता है, क्योंकि फूल आते ही नहीं.

ऐसे में माली का एक सीक्रेट आपके काम आ सकता है, वो भी बिना खर्च के (Raat rani flower care)

  • मिट्टी और गमले की सही तैयारी (gardening expert secret to raat ki rani flower faster)
  • अगर आप रातरानी में ढेर सारे फूल चाहते हैं, तो सबसे पहले मिट्टी का सही मिश्रण तैयार करें.
  • गमले में मिट्टी, रेत और अच्छी खाद बराबर मात्रा में मिलाकर डालें.
  • पानी कभी भी गमले में नहीं रुकना चाहिए, वरना जड़ें सड़ जाएंगी.
  • इसलिए नीचे छेद और कंकड़ जरूर रखें.
कटिंग लगाने का सही तरीका (raat rani fertilizer hack)

  • रातरानी को उगाने का आसान तरीका है कटिंग. 
  • बारिश का मौसम इसके लिए बेस्ट है. 
  • किसी हेल्दी पौधे की 6–8 इंच लंबी शाखा लें.
  • नीचे की पत्तियां हटा दें और इसे मिट्टी-रेत-खाद के मिश्रण में लगा दें.
  • कुछ ही हफ्तों में नई कोंपलें दिखने लगेंगी.

मिट्टी की गुड़ाई का महत्व ( raat ki rani flower for offered to maa kalratri)

  • हर 10 दिन में मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना न भूलें.
  • इससे जड़ों तक हवा पहुंचेगी और पानी व पोषक तत्व अच्छे से फैलेंगे.
  • किसी भी खाद को डालने से पहले गुड़ाई जरूर करें.
माली का फ्री सीक्रेट: केले के छिलके (free fertilizer banana peel)

  • अब आती है सबसे मजेदार और आसान ट्रिक. केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जो फूलों की संख्या और क्वालिटी बढ़ाने में मदद करते हैं.
  • छिलकों को सुखाकर पाउडर बना लें और हर 15–20 दिन में गमले में एक चम्मच डालें.
  • या फिर इन्हें पानी में 24 घंटे भिगोकर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें और पौधे को दें.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे यूट्यूब वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

