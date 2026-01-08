बैंगन में कीड़ा है या नहीं? इन ट्रिक्स की मदद से लगाएं पता

Baigan Me Kide Ki Pehchan Kaise Kare: भर्ता हो, सब्जी हो या भरवां, बैंगन का स्वाद लगभग हर किसी को पसंद आता है. यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में भी मदद करता है. इसमें मौजूद तत्व जैसे डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, बी6 और के कई रोगों को दूर रख सकते हैं, लेकिन कई बार इसमें कीड़े भी पाएं जाते हैं जो शरीर को कई नुकजसन पहुंचा सकते है. अब सवाल यह है कि बैंगन में कीड़े लगे हैं या नहीं कैसे पता लगाएं. इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप इसका पता लगा सकते हैं.

बैंगन में कीड़े हटाने के लिए क्या करना चाहिए?

छिलका देखें: छिलका देखें: अगर आपको बैंगन के छिलके पर छोटे-छोटे छेद, काले या भूरे धब्बे दिखाई दें, तो यह कीड़े का संकेत हो सकता है. इसलिए बैंगन खरीदने से पहले उसके ऊपर के छिलके को जरूर देखें और फिर ही खरीदें.

दबाकर चेक करें: फ्रेश और अच्छा बैंगन अक्सर सख्त होता है. अगर दबाने पर बैंगन नरम या पिचका हुआ लगे, तो या तो वो खराब हो सकता है या फिर उसमें कीड़े लगे तो सकते हैं. इसलिए खरीदने से पहले बैंगन को दबाकर चेक करना फायदेमंद माना जा सकता है.

वजन पर ध्यान दें: एक फ्रेश और अच्छा बैंगन अपने आकर के हिसाब से ज्यादा भारी होता है. वहीं, अगर बात करें कीड़े लगे बैंगन की तो वह उठाने में हल्का महसूस हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर का गूदा खराब हो चुका होता है. वजन से चेक करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)