मसूरी, नैनीताल, औली और चोपता, सीजन की पहली बर्फबारी देख झूमे टूरिस्ट, सड़कों पर गाड़ियों का लंबा रेला

लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को मौसम ने करवट ली और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में नए साल का पहला हिमपात हुआ, जिससे कड़ाके की ठंड वापस लौट आई. राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के ज्यादातर निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है.

  • उत्तराखंड के मसूरी और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं
  • पर्यटक मसूरी, नैनीताल, औली और चोपता की ओर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बढ़ रहे हैं
  • गुरुग्राम और दिल्ली से आए पर्यटक मसूरी के साफ और ठंडे मौसम का आनंद उठा रहे हैं
लाल टिब्‍बा:

उत्‍तराखंड के मसूरी घूमने आए सैलानियों के चेहरे तब खिल उठे, जब अचानक यहां का मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई. भारी बर्फबारी के बीच पर्यटक होटलों से बाहर निकल आए और बर्फबारी का लुत्‍फ उठाने लगे. मसूरी के धनोल्‍टी, लाल टिब्‍बा, नाग टिब्‍बा समेत आसपास के इलाकों में बर्फ आज भी जमी पड़ी है. शुक्रवार को बर्फबारी के बाद पर्यटकों का रुख मसूरी, नैनीताल, औली, चोपता की ओर हो रहा है. लेकिन आज मौसम साफ होने के बाद कुछ पर्यटकों को बर्फबारी की उम्मीद थी, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है. हालांकि, शुक्रवार को गिरी बर्फ अभी तक पिछली नहीं है. ऐसे में लोग इसी की लुत्‍फ उठा रहे हैं. एनडीटीवी ने ऐसे लोगों से बात की और जाना की वे कैसा महसूस कर रहे हैं?

'हमने सोचा नहीं था कि बर्फबारी होगी'  

गुरुग्राम से आईं संजना मसूरी में बर्फबारी का लुत्‍फ उठा रही हैं. उन्‍होंने बताया, 'हमने सोचा नहीं था कि बर्फबारी होगी, बहुत अच्‍छा लग रहा है. दिल्‍ली के मुकाबले बहुत अच्‍छी सांस आ रही है. हां, यहां थोड़ा ट्रैफिक जरूर है, लेकिन इतने अच्‍छे नजारों के सामने ये कुछ नहीं है. हालांकि, ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए हमें लोकल लोगों के साथ ही सफर करना चाहिए. यहां के नियमों का पालन करें, तो काफी समस्‍या कम हो जाएगी.' 

'कश्‍मीर के मजे मसूरी में आ गए'

सुमित भी गुरुग्राम से छुट्टियां मनाने मसूरी पहुंचे और बर्फबारी शुरू हो गई. वह बताते हैं, 'इस मौसम में हम बर्फबारी देखने के लिए आमतौर पर कश्‍मीर जाते हैं. लेकिन इस बार मसूरी में ही हमें स्‍नोफॉल देखने को मिल गया है. इसकी हमने उम्‍मीद नहीं की थी. दिल्‍ली-एनसीआर का मौसम इन दिनों बर्दाश्‍त करने लायक नहीं है. एक्‍यूआई लेवल भी बेहद ज्‍यादा है. ऐसे में मसूरी का मौसम काफी अच्‍छा है.'

'औली में बर्फबारी देखने गए थे, लेकिन...'

यूपी के वाराणसी से आए विकास ने बताया कि हम कुछ दोस्‍तों के साथ मिलकर उत्‍तराखंड आए हैं. हमारा मन बर्फबारी देखने का था, इसलिए हम ओली गए थे, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई. ऐसे में हम काफी निराश थे. आखिरी पड़ाव हमारा मसूरी था, कल यहां का मौसम एकदम से बदल गया. इसलिए हमने अपनी ट्रेन कैंसिल करवा ली और आज बर्फबारी का लुत्‍फ उठा रहे हैं. यहां बहुत मजा आ रहा है.  

सब सफेद चादर में लिपटा

लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को मौसम ने करवट ली और उत्तराखंड के उंचाई वाले इलाकों में नए साल का पहला हिमपात हुआ जिससे कड़ाके की ठंड वापस लौट आयी. राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के ज्यादातर निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह से बारिश हो रही है. उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर हो रही बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं. बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, मसूरी, चकराता, धनोल्टी, उत्तरकाशी सहित अनेक जगहों पर हो रही बर्फबारी से सड़कें, पेड़ और मकान सब सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं.

आगे कैसा रहेगा मौसम...?

बर्फबारी के वीडियो भी लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें मसूरी में मॉल रोड और अन्य स्थानों पर पर्यटक उसका आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं. बर्फबारी से सेब उत्पादकों सहित बागवानों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे. मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फवारी तथा निचले इलाकों में बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका भी जतायी गई है.

