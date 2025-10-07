विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तराखंड में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, केदारनाथ में बढ़ी ठिठुरन, बाबा के भक्तों से खास अपील

Uttarakhand Snowfall: बद्रीनाथ, हेमकुण्ड साहिब के साथ नीति घाटी में जमकर बर्फबारी देख जा रही है,ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की चोटियों ने मानो चांदी की चादर से ओढ़ ली है.जिला अधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया की जनपद के सभी थाना तहसील को अलर्ट मोड़ पर रखा गया है.

Read Time: 3 mins
Share
उत्तराखंड में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, केदारनाथ में बढ़ी ठिठुरन, बाबा के भक्तों से खास अपील
उत्तराखंड में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना.
  • उत्तरकाशी जिले में अचानक मौसम के बदलाव से बारिश और ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है.
  • बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट और ठंड बढ़ गई है.
  • केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और बाबा के भक्त इस मौसम का आनंद ले रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रुद्रप्रयाग:

पहाड़ों पर एक बार मौसम ने करवट ली है. अचानक से मौसम में हुए बदलाव से उच्च हिमालई क्षेत्र में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है. बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है.  उत्तरकाशी जिले में सोमवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया. बारिश शुरू हो गई और गंगोत्री-यमुनोत्री धाम की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी. बारिश और बर्फबारी से उत्तरकाशी जिले में ठंड बढ़ गई है. यहां हल्की ठंड महसूस हो रही है. वहीं मंगलवार सुबह से ही पूरे जिले में हल्की बारिश हो रही है, जिससे ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है.

बर्फबारी से पहाड़ों का मौसम हुआ सुहाना

 बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड का मौसम सुहाना हो गया है. जानकारों की मानें तो आने वाली फसली सीजनों के लिए यह बारिश, बर्फबारी फायदेमंद साबित होगी. वही अचानक हुए मौसम में बदलाव से पहाड़ी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों के गर्म कपड़े पहने शुरू कर दिए है. 

Latest and Breaking News on NDTV

केदारनाथ धाम में बाबा के भक्त ले रहे बर्फबारी का आनंद

केदारनाथ धाम में भी लगातार बर्फबारी हो रही है.देश-विदेश से धाम पहुंच रहे बाबा के भक्त बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं. 
ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है.ठंड के प्रकोप को देखते हुए नगर पंचायत केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था की है. जिला प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े, जूते के जरूरी दवाइयां साथ लेकर यात्रा करें.   अब तक 16 लाख 50 हजार श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं.  

Latest and Breaking News on NDTV

बारिश और ठंड ने बढ़ाई मुश्किल

 चमोली जिले में भी सोमवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है. बद्रीनाथ, हेमकुण्ड साहिब के साथ नीति घाटी में जमकर बर्फबारी देख जा रही है,ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की चोटियों ने मानो चांदी की चादर से ओढ़ ली है.जिला अधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया की जनपद के सभी थाना तहसील को अलर्ट मोड़ पर रखा गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

7 अक्टूबर तक सभी ट्रैकिंग रूट पर आवाजाही प्रतिबंधित की गई है. उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और आसपास के इलाके बर्फ से गुलजार हैं.हालांकि बारिश और ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand Weather, Uttarakhand Snowfall, Kedarnath Snowfall, Rain Snowfall, Uttarakhand Temperature
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com