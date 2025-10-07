उत्तराखंड में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, केदारनाथ में बढ़ी ठिठुरन, बाबा के भक्तों से खास अपील

पहाड़ों पर एक बार मौसम ने करवट ली है. अचानक से मौसम में हुए बदलाव से उच्च हिमालई क्षेत्र में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है. बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है. उत्तरकाशी जिले में सोमवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया. बारिश शुरू हो गई और गंगोत्री-यमुनोत्री धाम की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी. बारिश और बर्फबारी से उत्तरकाशी जिले में ठंड बढ़ गई है. यहां हल्की ठंड महसूस हो रही है. वहीं मंगलवार सुबह से ही पूरे जिले में हल्की बारिश हो रही है, जिससे ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है.

गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी



उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के बाद धाम और निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंडक महसूस होने लगी है. बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है.

बर्फबारी से पहाड़ों का मौसम हुआ सुहाना

बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड का मौसम सुहाना हो गया है. जानकारों की मानें तो आने वाली फसली सीजनों के लिए यह बारिश, बर्फबारी फायदेमंद साबित होगी. वही अचानक हुए मौसम में बदलाव से पहाड़ी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों के गर्म कपड़े पहने शुरू कर दिए है.

केदारनाथ धाम में बाबा के भक्त ले रहे बर्फबारी का आनंद

केदारनाथ धाम में भी लगातार बर्फबारी हो रही है.देश-विदेश से धाम पहुंच रहे बाबा के भक्त बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं.

ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है.ठंड के प्रकोप को देखते हुए नगर पंचायत केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था की है. जिला प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े, जूते के जरूरी दवाइयां साथ लेकर यात्रा करें. अब तक 16 लाख 50 हजार श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं.

बारिश और ठंड ने बढ़ाई मुश्किल

चमोली जिले में भी सोमवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है. बद्रीनाथ, हेमकुण्ड साहिब के साथ नीति घाटी में जमकर बर्फबारी देख जा रही है,ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की चोटियों ने मानो चांदी की चादर से ओढ़ ली है.जिला अधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया की जनपद के सभी थाना तहसील को अलर्ट मोड़ पर रखा गया है.

7 अक्टूबर तक सभी ट्रैकिंग रूट पर आवाजाही प्रतिबंधित की गई है. उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और आसपास के इलाके बर्फ से गुलजार हैं.हालांकि बारिश और ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं.



