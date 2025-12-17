मगरमच्छ के हमले में जाते जाते बची टाइगर की जान, वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल

उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला क्षेत्र से एक रोमांचक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है.यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में एक बाघ खुद को एक दूसरे शिकारी का शिकार बनते-बनते बचता हुआ नजर आ रहा है. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया. जंगल के अधिकारियों का कहना है कि जंगल की नियम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि जो ताकतवार है, वहीं जिंदा रहता है.

कहां और कब रिकॉर्ड किया गया वायरल वीडियो

करीब 18 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रामगंगा नदी के किनारे मौजूद बाघ पर अचानक पानी के भीतर से एक मगरमच्छ हमला कर देता है. हमला इतना तेजी से और अचानक होता है कि पल भर के लिए बाघ असंतुलित हो जाता है. लेकिन अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर वह खुद को संभाल लेता है. इस तरह से वो खुद को मगरमच्छ के जबड़ों से बचा ले जाता है. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

आज तो बाल-बाल बच गए...!



कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य ढिकाला पर्यटन जोन में रामगंगा नदी के किनारे मगरमच्छ और बाघ का एक रोमांचकारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें नदी किनारे एक बाघ पर अचानक मगरमच्छ हमला करता है, लेकिन बाघ अपनी फुर्ती से बच निकलता है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन स्थित रामगंगा नदी का है. रामगंगा नदी मगरमच्छों और घड़ियालों का प्राकृतिक आवास मानी जाती है, यहां अक्सर बाघ, हाथी और अन्य वन्यजीव पानी पीने या नदी पार करने के दौरान पहुंचते हैं. ऐसे में अलग-अलग प्रजातियों के बीच आमना-सामना होना कोई नई बात नहीं है. इस मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की निदेशक डॉक्टर साकेत पटोला ने कहा कि जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता है,जो सबसे सक्षम होता है,वही जीवित रहता है.उन्होंने कहा कि यह नियम एक ही प्रजाति के भीतर भी लागू होता है और अलग-अलग प्रजातियों के बीच भी. उन्होंने बताया कि जंगल में अलग-अलग प्रजातियों के बीच इस तरह की इंटरेक्शन की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं. यह वीडियो भी उसी प्राकृतिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है.

जंगल में शिकारी भी हो जाता है शिकार

वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो जंगल के वास्तविक और कड़े नियमों को दर्शाता है, जहां शिकारी भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता. यही कारण है कि यह दुर्लभ और रोमांचक दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे कॉर्बेट के सबसे रोमांचक वन्यजीव पलों में से एक बता रहे हैं.

