केदारनाथ यात्रा में बड़ा हादसा: बोल्डर गिरने से दो श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

प्रशासन ने यात्रियों और तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे बरसात के मौसम में यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी किए गए अलर्ट और गाइडलाइन का पालन करें.

केदारनाथ यात्रा में बड़ा हादसा: बोल्डर गिरने से दो श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल
  • सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग पर पहाड़ी टूटने से वाहन पर बड़े बोल्डर गिरने से दो लोगों की मौत हुई
  • हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल और सात यात्रियों को हल्की चोटें आईं, सभी उत्तरकाशी के निवासी थे
  • वाहन सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा रहा था, तभी मुनकटिया के पास पहाड़ी टूटने से दुर्घटना हुई
देहरादून:

केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा लेकर आई. सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग पर अचानक पहाड़ी दरकने से एक वाहन पर बड़े-बड़े बोल्डर गिर पड़े. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अन्य सात यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी दी कि यह वाहन उत्तरकाशी से आया था और सुबह सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकला था. लेकिन रास्ते में मुनकटिया के पास पहाड़ी टूटने से उस पर विशालकाय बोल्डर गिर पड़े, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. 

सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. गंभीर रूप से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि हल्की चोटें खाने वालों को प्राथमिक उपचार दिया गया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है. 

बताया जा रहा है कि इस वाहन में कुल 11 लोग सवार थे, जो सभी उत्तरकाशी के रहने वाले थे और केदारनाथ यात्रा के लिए आए थे. हादसे की खबर से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में मदद के लिए जुट गए. 

प्रशासन ने यात्रियों और तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे बरसात के मौसम में यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी किए गए अलर्ट और गाइडलाइन का पालन करें. लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और बोल्डर गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है. यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के बीच यात्रा करते समय सतर्कता और सुरक्षा के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है. 
 

Kedarnath Yatra Accident, Sonprayag-Munkatia Route
