जोशीमठ के धोली गंगा पर झील बनने की सूचना पर हड़कंप, मौके पर भेजी गई जिला प्रशासन की टीम

- चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन क्षेत्र में धोली गंगा पर झील बनने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है
- बरसात के समय तमक नाले में बादल फटने से मलबा धोली गंगा में गिरा और वहां झील का निर्माण हुआ था
- जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच के लिए तपोवन क्षेत्र में टीम भेजी गई है और स्थिति का आकलन किया जा रहा है
चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन क्षेत्र में धोली गंगा पर झील बनने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन की ओर से एक टीम मौके पर भेजी गई है. जिला प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.
दरअसल बरसात के समय जोशीमठ के तमक नाले में बादल फटने की घटना हो गई थी और जिसका पूरा मलबा डोली गंगा में जा गिरा था और यहां पर एक झील बन गई थी. इसके बाद बीआरओ ने झील को पंचर करते हुए स्थितियों को सामान्य किया था.
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि झील, बरसात के समय बनी थी लेकिन बी आर ओ एवं प्रशासन के द्वारा इसे पंचर किया गया था और स्थितियां सामान्य है. उनका कहना है कि पानी भले यहां पर जमा हुआ है, लेकिन लगातार इस झील से रिसाव होता जा रहा है.
