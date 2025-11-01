विज्ञापन
जोशीमठ के धोली गंगा पर झील बनने की सूचना पर हड़कंप, मौके पर भेजी गई जिला प्रशासन की टीम

जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार के निर्देश पर एक टीम तपोवन क्षेत्र में टीम भेजी गई है और स्वस्थ स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं.

  • चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन क्षेत्र में धोली गंगा पर झील बनने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है
  • बरसात के समय तमक नाले में बादल फटने से मलबा धोली गंगा में गिरा और वहां झील का निर्माण हुआ था
  • जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच के लिए तपोवन क्षेत्र में टीम भेजी गई है और स्थिति का आकलन किया जा रहा है
उत्तराखंड:

चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन क्षेत्र में धोली गंगा पर झील बनने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन की ओर से एक टीम मौके पर भेजी गई है. जिला प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. 

दरअसल बरसात के समय जोशीमठ के तमक नाले में बादल फटने की घटना हो गई थी और जिसका पूरा मलबा डोली गंगा में जा गिरा था और यहां पर एक झील बन गई थी. इसके बाद बीआरओ ने झील को पंचर करते हुए स्थितियों को सामान्य किया था.

एक बार फिर से झील बनने की सूचना से प्रशासन हरकत में आ गया है. जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार के निर्देश पर एक टीम तपोवन क्षेत्र में टीम भेजी गई है और स्वस्थ स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं.

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि झील, बरसात के समय बनी थी लेकिन बी आर ओ  एवं प्रशासन के द्वारा इसे पंचर किया गया था और स्थितियां सामान्य है. उनका कहना है कि पानी भले यहां पर जमा हुआ है, लेकिन लगातार इस झील से रिसाव होता जा रहा है.

Chamoli District Uttarakhand, Chamoli Uttarakhand, Joshimath Uttarakhand, Dhuli Ganga
