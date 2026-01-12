विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तराखंड के इस गांव में शराब पर रोक, पंचायत ने क्यों लिया ऐसा फैसला

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से सामाजिक परिवर्तन की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत क्यूड़ी दशज्यूला ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
उत्तराखंड के इस गांव में शराब पर रोक, पंचायत ने क्यों लिया ऐसा फैसला
  • रुद्रप्रयाग की क्यूड़ी दशज्यूला ग्राम पंचायत ने शराब सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है
  • ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से नियम बनाए गए जिनमें उल्लंघन पर जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार शामिल है
  • नियम के तहत शराब परोसना भी सामाजिक और मांगलिक आयोजनों में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से सामाजिक परिवर्तन की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत क्यूड़ी दशज्यूला ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. ग्रामीणों ने एकजुट होकर गांव को पूरी तरह 'नशामुक्त' बनाने का संकल्प लिया है.

सख्त नियम और भारी जुर्माना

हाल ही में आयोजित ग्राम पंचायत की एक सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया. इस नए नियम के तहत अब गांव में शराब की बिक्री, सेवन और किसी भी सामाजिक या मांगलिक आयोजन (जैसे शादी-विवाह) में मदिरा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए पंचायत ने निम्नलिखित दंड निर्धारित किए हैं. उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नियम न मानने वालों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

महिलाओं और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए कदम

ग्राम प्रधान चंदा देवी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि शराब के कारण गांव में अक्सर पारिवारिक कलह और विवाद होते थे. उन्होंने जोर देकर कहा, "यह फैसला महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए लिया गया है." वहीं, स्थानीय ग्रामीण पूनम देवी का मानना है कि इस प्रतिबंध से युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगेगी. नशे से दूर रहकर युवा अब शिक्षा और स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

फैसले के मुख्य लाभ

ग्रामीणों का मानना है कि इस पहल से गांव में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे.

* घरेलू हिंसा में कमी: शराबबंदी से परिवारों में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा.

* आर्थिक बचत: नशीले पदार्थों पर होने वाले फिजूलखर्च पर लगाम लगेगी.

* सामाजिक समरसता: आपसी झगड़े कम होंगे और भाईचारा बढ़ेगा.

* युवाओं का संरक्षण: आने वाली पीढ़ी नशे की लत से सुरक्षित रहेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rudraprayag Alcohol Ban, Nasha Mukt Village Uttarakhand, Alcohol-free Village India, Social Reform In Rudraprayag, Gram Panchayat Alcohol Prohibition
Get App for Better Experience
Install Now