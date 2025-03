उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार का एक्शन, 5 को किया सील

उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी सिलसिले में अब उत्तराखंड सरकार ने सुविधाओं की कमी और परमिट का हवाला देते हुए पछवादून में पांच अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है. इसके साथ ही ढकरानी में नियमों की अनदेखी कर बनाई गई मस्जिद को भी सील किया गया है.

राज्य के तीन जिलों में लगभग 200 अवैध मदरसों की पहचान की गई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे. हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मदरसों के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इन अवैध मदरसों की पहचान कर कार्रवाई की गई है. CM पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा था कि राज्य के मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी.

