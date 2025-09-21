विज्ञापन
35 मिनट बाद बाहर आ गया पेपर... UKSSSC की स्‍नातक स्‍तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर बेरोजगार संघ का दावा

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर की गोपनीयता भंग होने का दावा किया है. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का गंभीर आरोप लगाया गया है.
  • उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने परीक्षा के दौरान पेपर की गोपनीयता भंग होने और प्रश्न पत्र बाहर आने का दावा किया है.
  • हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने के आरोप के साथ भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं.
देहरादून:

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission) की भर्ती परीक्षाओं की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में है. उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर की गोपनीयता भंग होने का दावा किया है. बेरोजगार संघ के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने के बाद महज 35 मिनट यानी 11:35 बजे उनके पास पूरा पेपर बाहर आ गया था. 

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले बेरोजगार युवाओं के सपने नकल माफिया चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और भर्ती परीक्षा सवालों के कटघरे में  रही है. परीक्षा आयोजित होने से ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड पुलिस ने नकल माफिया हाकम सिंह और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था, जो 21 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा था. वहीं बेरोजगार संघ ने 21 सितंबर की परीक्षा को रद्द करने के लिए भी सीएम से लेकर मुख्य सचिव तक मांग रखी थी. 

हरिद्वार के एक सेंटर से पेपर लीक का दावा

बेरोजगार संघ का मानना है कि हरिद्वार के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ है. साथ ही संघ का दावा है कि पेपर की गोपनीयता भंग हुई है. परीक्षा में अभ्यर्थियों से मिले पेपर का मिलान किया गया तो कई प्रश्न मिल रहे हैं.

अगर बेरोजगार संघ का यह दावा सही है तो UKSSSC और राज्य सरकार के नकल विहीन परीक्षा कराने के दावे हवा होते दिख रहे हैं. 

