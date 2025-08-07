विज्ञापन
धराली का ये पुल, जिसके बनते ही शुरू हो जाएगा रेस्क्यू का काम, सेना ने ली है जिम्मेदारी, पढ़ें क्यों है ये इतना

NDTV को मिली जानकारी के सेना उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों को धराली से जोड़ने के लिए 24.77 मीटर लंबा पुल तैयार करेंगे. शुक्रवार से इसका काम शुरू होगा.

हाईवे पर टूटे पुल को बनाने में जुटेगी सेना

धराली:

उत्तरकाशी के धराली में आए सैलाब के बाद अब सभी को इतंजार है रेस्क्यू ऑपरेशन के जल्द से जल्द शुरू होने का. लेकिन धराली तक पहुंचने के बीच रास्ते में कई जगह हुए लैंडस्लाइड के कारण वहां तक पहुंच पाना उतना आसान भी नहीं है. धराली को हाईवे वे जोड़ने वाली सड़क पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से एक बड़ा पुल भी टूट गया है. बगैर इस पुल के बने कोई भी मदद धराली तक नहीं पहुंच सकती है. ऐसे में सेना इस पुल को इस्तेमाल योग्य बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं. इस पुल के बनने के साथ ही धराली तक जल्द से जल्द पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा. और कम से कम समय में राहत और बचाव कार्य को पूरा कर लिया जाएगा. 

शुक्रवार को शुरू होगा पुल को बनाने का काम

NDTV को मिली जानकारी के सेना उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों को धराली से जोड़ने के लिए 24.77 मीटर लंबा पुल तैयार करेंगे. शुक्रवार से इसका काम शुरू होगा. बताया जा रहा है कि सेना 10 ट्रक सामान लेकर मनेरी पहुंच चुका है. गुरुवार को भटवाड़ी के पास अस्थाई सड़क बनकर तैयार हो चुकी है.दूसरे पापड़गाट पर करीब 100 मीटर सड़क बह गई उस पर BRO कांस्टीपेशन तेज़ी से काम कर रही है आज ये अस्थाई रास्ता बनकर तैयार होते ही नए पुल बनाने का सामान सीधे गंगराणी पहुंचेगा. 

सेना बनाएगी 24.77 मीटर लंबा पुल

BRO के प्रोजेक्ट इंचार्ज नंदलाल गोंड ने NDTV से ख़ास बातचीत में बताया कि शुक्रवार से पुल बनाने का काम शुरू होगा.करीब 24.77 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा. ये पुल तैयार होते ही 30 KM दूर हर्षिल घाटी और चालीस किमी दूर धराली तक NDRF और SDRF की टीम पहुंच पाएगी.यही नहीं गुरुवार को चिनाकू और MI17 हेलीकॉप्टर धराली पहुंचे उनके साथ पैराट्रूपर्स और मेडीकल टीम हर्षिल पहुंची. मातली में एक अस्थाई हेलीपैड ITBP ने तैयार किया है.  

धराली में आई आपदा को लेकर अब राजनीति भी शुरू होती दिख रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन मेहरा ने कहा कि इस मलबे में महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए 64 पर्यटक फंसे हुए हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए की धराली का पुल का तुरंत बनाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू का काम शुरू कर सके. 

Dharali Cloudburst, Army Making A Bridge, Dharali Cloudburst News
