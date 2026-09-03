विज्ञापन
विशेष लिंक

देहरादून: भरे बाजार में कार चला रही महिला ने खोया कंट्रोल, दुकानों में जा घुसी; कई गाड़ियां तहस-नहस

देहरादून के कैंट रोड पर एक महिला की तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कई वाहनों को टक्कर मारती हुई सब्जी की दुकान में घुस गई.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
देहरादून: भरे बाजार में कार चला रही महिला ने खोया कंट्रोल, दुकानों में जा घुसी; कई गाड़ियां तहस-नहस
देहरादून में सब्जी की दुकान में घुसी कार. (Photo: NDTV)
  • कैंट रोड पर बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर.
  • कार सब्जी की दुकान में घुसी, दुकान को हुआ भारी नुकसान.
  • हादसे में दुकानदार को चोट लगी है.
क्या प्रशासन ने इस सड़क पर सुरक्षा के कोई कड़े इंतजाम किए हैं?
देहरादून:

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट रोड पर तेज रफ्तार व्हीकल का कहर देखने को मिला है. जिले में एक कार ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए एक सब्जी की दुकान में घुस गई. इससे कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक दुकानदार को हल्की चोट भी आई है. हादसे की वजह बनी कार को एक महिला चला रही थी और अचानक कार का संतुलन खो बैठी. इसके बाद, कार दुकान में जा घुसी, जिससे सब्जी की दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है. 

जानकारी मिलने के बाद, हादसे वाली जगह पर पुलिस पहुंची और मामले को संभाला, क्योंकि कार टकराने के बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था.

'मोबाइल टूट गया...'

मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि कार अचानक काबू से बाह हो गई और आकर सब्जी की दुकान में टकरा गई. एक मोटरसाइकिल टूट गई. एक शख्स का मोबाइल टूट गया और उसके हाथ में चोट आई है.

हाद के दिनों देहरादून में सड़क हादसे की यह पहली घटना नहीं है. पिछले कुछ दिन पहले भी एक रोड एक्सिडेंट हुआ था, जिसमें मौत होने की भी बात सामने आई थी. 19 अगस्त, 2026 को डोईवाला के मशहूर मणिमाई मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया था. इस दौरान, मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand, Dehradoon, Car Crashes, Road Accident, Car Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com