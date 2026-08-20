चमोली में पागल कुत्तों का आतंक; बच्चों पर हमले के डर से 3 दिन स्कूल बंद; ऑनलाइन पढ़ाई शुरू

उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में इन दिनों पागल और आक्रामक कुत्तों का आतंक लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है. लगातार कुत्तों के हमलों की घटनाओं को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने एहतियाती कदम उठाते हुए क्षेत्र के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया है. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. हालांकि विद्यालय बंद रहने के बावजूद विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी. क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है.

कुत्तों के हमलों से बढ़ी चिंता

नारायणबगड़ क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आवारा और कथित रूप से पागल कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार बाजार क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कुत्तों का व्यवहार लगातार अधिक आक्रामक होता जा रहा है. कई राहगीर इन हमलों में घायल हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. खासकर अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

शिक्षा विभाग ने घोषित किया अवकाश

बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली की ओर से आदेश जारी करते हुए नारायणबगड़ क्षेत्र के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी विद्यालयों में तीन दिन का अवकाश घोषित किया गया है. आदेश के अनुसार स्कूल परिसरों में नियमित कक्षाएं नहीं चलेंगी, लेकिन विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेंगी ताकि पढ़ाई पर असर न पड़े.

वन विभाग चला रहा अभियान

कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच वन विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई है. विभाग द्वारा क्षेत्र में अभियान चलाकर आक्रामक और आवारा कुत्तों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. बुधवार को वन विभाग की टीम ने नारायणबगड़ बाजार और आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाकर कुछ कुत्तों को पकड़कर आवश्यक कार्रवाई की. संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है.

स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल

स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में केवल एक-दो नहीं, बल्कि कई कुत्ते आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं. लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है. ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि बाजार, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों तथा बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए.

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