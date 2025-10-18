बेटी को छेड़ा तो मां ने पंचर बनाने वाले पर जमकर बरसाए जूते, वीडियो वायरल

उत्तराखंड में एक युवक की जूतों से पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.उत्तरकाशी के इस वीडियो में एक महिला एक युवक को जूतों से पीटती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के इस शख्स ने महिला की बेटी से बत्तमीजी की थी, जिसके बाद उसका गुस्सा फूट गया. उसने जूता निकाला और लड़को को जमकर पीटा. ये घटना मातली बंदरकोट में कुछ दिन पहले हुई थी. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

लड़की को छेड़ा तो जमकर हुई पिटाई

आरोपी युवक एक टायर पंचर की दुकान में काम करता है. किसी भी बेटी को छेड़ने का अंजाम क्या होता है ये इस वीडियो को देखकर आसानी से समझा जा सकता है. पिटाई के बाद लड़का फरार चल रहा है. मामला सामने आते ही हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी गुस्से में आ गए. वह इस युवक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

महिला ने जमकर बरसाए जूते

सामने आए वीडियो में महिला को युवक को पीटते देखा जा सकता है. वहीं आसपास खड़े कुछ लोग इस नजरे को चुपचाप देख रहे हैं. किसी ने भी उसका बीच बचाव नहीं किया. वीडियो में एक शख्स कहता सुनाई दे रहा है कि इस लड़के को भयंकर मार पड़ रही है. आरोपी खुद को महिला की पिटाई से बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गुस्साई महिला रुकने का नाम नहीं ले रही है. महिला उस पर जमकर जूते बरसा रही है.

भद्दे कमेंट कर लड़की को कर रहा था परेशान

बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की पर भद्दे कमेंट करता था ऐर उसे परेशान करता था. लड़की की मां को जब ये बात पता चली तो वह गुस्से में आ गई. उसने आरोपी को जमकर पीटा. पिटाई के बाद से आरोपी फरार है. हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस प्रशासन से उसे ढूंढने की अपील की है, ताकि ये पता चल सके कि वह कहां-कहां दुकानें चला रहा है. साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी के लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों को मकान और दुकान किराए पर न दें. ये लोग आने वाले समय में दूसरों के लिए खतरा बनेंगे. व जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी.