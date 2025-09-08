तेंदुए के हमले में बाल-बाल बचा शख्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां सड़क पर चल रहे एक शख्स पर तेंदुए ने हमला कर दिया. इस हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पहले घायल शख्स को पास के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया. तेंदुए ने जिस शख्स पर हमला किया है उसकी पहचान इमरान के रूप में हुई है. इमरान के हाथ में ज्यादा जख्म हुआ है.

इमरान किसी काम से कहीं जा रहा था इसी दौरान तेंदुए ने जंगल से निकलकर एकाएक उसपर हमला कर दिया. इमरान के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह से उसे तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया.

इमरान के पिता ने कहा कि बीते कुछ दिनों में इलाके में ये तेंदुआ की बार दिखा है. जिस समय मेरे बेटे पर हमला हुआ उस दौरान वह घर के लिए कुछ खरीददारी करने के लिए जा रहा था. इमरान के हाथ में सबसे ज्यादा जख्म हैं. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.

