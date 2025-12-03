दोस्त ही बने दुश्मन! बाराबंकी में युवक की निर्मम हत्या, प्राइवेट पार्ट कटा शव बरामद

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बबुरिहा गांव का 15 वर्षीय किशोर विशाल यादव रविवार शाम घर से अपने तीन दोस्तों के साथ घूमने निकला था. लेकिन सोमवार को लखनऊ के खुर्दही स्थित इंदिरा डैम के पास उसका शव बेहद क्षत-विक्षत हालत में मिला. परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए उन्हीं तीन दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो विशाल के साथ गए थे.

परिजनों के अनुसार हाईस्कूल का छात्र विशाल रविवार की शाम गांव के ही अनीस, हिमांशु और चाहत यादव के साथ दो बाइकों पर लखनऊ घूमने गया था. देर रात तक जब वह घर वापस नहीं आया तो परिवार वाले बेचैन हो उठे. जब तीनों दोस्तों के फोन भी बंद मिले तो घर वालों को आशंका होने लगी.

सोमवार रात करीब नौ बजे हिमांशु के भाई सुशील का फोन आया कि इंदिरा डैम के पास सड़क किनारे एक शव पड़ा है. मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान विशाल के रूप में की. शव पर जगह-जगह गहरे घाव और कटे निशान देखकर परिवार सदमे में चला गया.

परिजनों का कहना है कि विशाल का मोबाइल भी गायब है. वहीं मृतक के भाई ने दावा किया कि विशाल की इन तीनों से दोस्ती पिछले तीन साल से थी. वे अक्सर उसे जबरदस्ती साथ ले जाते थे. परिवार के अनुसार हत्या लूट नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश का हिस्सा लगती है. परिजनों का आरोप है कि प्राइवेट पार्ट को भी काट लिया गया था.

पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम जब शव गांव पहुंचा तो गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया. सूचना मिलते ही एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी, सीओ संगम कुमार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. करीब एक घंटे की बातचीत के बाद स्थिति नियंत्रित हो सकी.

लखनऊ पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तीनों युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है. बाराबंकी एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि चूंकि घटना लखनऊ क्षेत्र में हुई है, इसलिए विस्तृत जांच वहीं की पुलिस द्वारा की जा रही है. परिवार के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

सरफराज वारसी की रिपोर्ट