इकरा हसन क्यों ने आख़िर क्यों लगाया आरोप कि 'लोगों ने मुझे मुल्ली तक कहा'

यूपी के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने उन्हें गालियां देने वालों को करारा जवाब दिया है. सहारनपुर पहुंचीं सपा सांसद ने कहा कि मुझे गालियां देना सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे इलाके की महिलाओं का अपमान है. बता दें कि ये सारा विवाद इकरा हसन के एक बयान को लेकर छिड़ा हुआ है.

गालियां देने वालों को इकरा की दो टूक

समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन को गालियां देने का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इकरा गुरुवार को सहारनपुर के गंगोह इलाके के छापुर गांव पहुंचीं. यहां उन्होंने एक मंदिर के खंडन मामले को लेकर ग्रामीणों से मुलाकात की. सांसद ने कहा कि किसी भी आस्था स्थल को तोड़ना निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

समाज को तोड़ने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी

गांववालों से बात करते हुए इकरा हसन खुद को गालियां देने के मामले पर भावुक हो उठीं. उन्होंने कहा कि मुझे गालियां देना सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे इलाके की महिलाओं का अपमान है. भावुकता के बाद गुस्से में इकरा ने कहा कि 'जो समाज को तोड़ेंगे, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी.'

मैंने जेल भेजने वालों को समर्थन नहीं दिया

सपा सांसद ने साफ किया कि जिन लोगों को जेल भेजा गया, उन्हें उन्होंने कभी समर्थन नहीं दिया. अगर इस मामले में किसी और की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके लिए भी कड़ी सजा की मांग की जाएगी. सांसद इकरा ने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इकरा को गाली देने वाला वीडियो वायरल

बता दें कि वायरल वीडियो में कुछ बाइक सवार युवक कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखे गए. इतना ही नहीं उनको खुलेआम फायरिंग की धमकी देते हुए भी नजर आए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने एक नामज़द और 15 से 20 अज्ञातों केखिलाफ केस दर्ज किया है. हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.