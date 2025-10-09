विज्ञापन
मेरे पति के पास तमंचा और कारतूस... पत्नी ने खुद खोला पति के गुनाहों का राज

आरोपी इलाके में लोगों को तमंचे दिखाकर डराने-धमकाने का भी काम करता था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच की जा रही है.

  • उत्तर प्रदेश के बागपत में एक पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस को तीन तमंचे और कारतूस बरामद कराने की सूचना दी.
  • आरोपी नवीन ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था.
  • पुलिस ने घर की तलाशी में कुलर में छिपाए तीन तमंचे और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए.
बागपत:

उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया हैं. यहां एक पत्नी ने अपने ही पति के गुनाहों का का खुलासा किया है, पत्नी ने पुलिस को बुलाकर घर में छिपाकर रखे तीन तमंचे और 22 कारतूस बरामद कराए हैं  और अपने पति को भी पुलिस से गिरफ्तार कराया हैं. पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसका गला घटकर हत्या करने का प्रयास किया था. इसके बाद पत्नी ने पुलिस को बुलाकर कार्रवाई कराई हैं.

तीन तमंचे और 22 जिंदा कारतूस बरामद
दरअसल, मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के मेवला गांव का है. यहां आरोपी नवीन ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या का प्रयास किया. पीड़िता ने किसी तरह जान बचाई और पुलिस को पूरे मामले की  सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी ली, तो घर में रखे कुलर में काली पन्नी के तीन तमंचे और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी नवीन ने ये हथियार दिल्ली के एक व्यक्ति से खरीदे थे.

आरोपी इलाके में लोगों को तमंचे दिखाकर डराने-धमकाने का भी काम करता था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच की जा रही है. वहीं, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि नवीन अपनी पत्नी से मारपीट करता था. इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और नवीन को हिरासत में लेकर बड़ी संख्या में तमंचे और कारतूस बरामद किए. 

विपिन सोलंकी के इनपुट के साथ
