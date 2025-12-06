विज्ञापन
सामने आया 'गिटार वाली बहू' का चेहरा, कौन है तान्या सिंह, क्या करती हैं... खुद बताई अपने वायरल होने की कहानी

Guitar wali bahu viral video: एक नई-नवेली बहू घूंघट में न सिर्फ गाना गा रही है, बल्कि कमाल का गिटार भी बजा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें 'गिटार वाली बहू' के नाम से पहचानने लगे हैं. उनकी सुरीली आवाज और आत्मविश्वास को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

  • नई नवेली बहू तान्या सिंह ने घूंघट में गिटार बजाते हुए गाना गाकर सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रियता हासिल की है
  • तान्या मूल रूप से एटा की रहने वाली हैं और मुन्नालाल देवी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं
  • तान्या ने कोविड लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब वीडियो और भाई के गिटार से खुद ही गिटार बजाना सीखा था
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने धूम मचा रखी है, जिसमें एक नई-नवेली बहू घूंघट में न सिर्फ गाना गा रही है, बल्कि कमाल का गिटार भी बजा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें 'गिटार वाली बहू' के नाम से पहचानने लगे हैं. उनकी सुरीली आवाज और आत्मविश्वास को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. आइए, आपको मिलवाते हैं इसी वायरल बहू तान्या सिंह से, जो मूल रूप से एटा की रहने वाली हैं और वर्तमान में सहारनपुर के मुन्नालाल देवी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं.

ऐसे शुरू हुआ वायरल होने का सफर

तान्या की शादी हाल ही में गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के मोहम्मदपुर कदीम गांव के रहने वाले आदित्य गौतम से हुई है. यह वायरल वीडियो 30 नवंबर 2025 को महिला संगीत के दौरान रिकॉर्ड हुआ था. तान्या बताती हैं कि शादी के बाद जब मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, तब महिलाएं पारंपरिक गाने गा रही थीं. पहले उन्होंने ढोलक पर गाना गाया, लेकिन फिर पति आदित्य के कहने पर उन्होंने गिटार उठा लिया. तान्या ने जैसे ही 'एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे' गाना गाना शुरू किया, आस-पास बैठी महिलाओं ने इस खूबसूरत पल को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया.

तान्या को अंदाजा भी नहीं था कि एक साधारण-सी वीडियो उन्हें रातोंरात देशभर में एक नई पहचान दिला देगी. वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कॉलेज के छात्रों, रिश्तेदारों और जानकारों के लगातार फोन आने लगे.

गिटार से है बचपन का नाता

तान्या का संगीत से नाता बचपन से रहा है. उनकी मां बहुत अच्छा गाती हैं और हमेशा चाहती थीं कि तान्या किसी बड़े मंच पर परफॉर्म करें. 12वीं के बाद भाई और मां ने उन्हें आगरा के एक संगीत विद्यालय में दाखिला दिलाया, जहां से उनकी संगीत की औपचारिक यात्रा शुरू हुई. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने गिटार कभी भी प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखा.

कोविड लॉकडाउन के दौरान, उन्होंने भाई के गिटार और यूट्यूब वीडियो की मदद से खुद ही इसका अभ्यास करना शुरू किया. तान्या कहती हैं, "तब नहीं पता था कि एक दिन यही गिटार मुझे देशभर में पहचान दिलाएगा."

घूंघट पर उठी बहस का जवाब

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने घूंघट को लेकर बहस छेड़ दी. इस पर तान्या ने साफ किया कि यह कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि यह दुल्हन की पहचान होती है और वह खुद चाहती थीं कि दुल्हन के रूप में पूरी रस्म निभाएं. उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, "मैं बहुत हंसती हूं, उस दिन भी बार-बार हंसी आ रही थी. घूंघट रहने से मैं आराम से गाना गा पा रही थी. मेरी सास सामने बैठी थीं जिन्हें डर था कि कहीं नजर न लग जाए, इसलिए वह भी मेरा घूंघट बार-बार नीचे कर रही थीं."

तान्या के पति, आदित्य गौतम, सहारनपुर में बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर तैनात हैं. दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से हुई थी और परिवारों की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ा.

दोनों की शादी बेहद सादगी में, बिना किसी दिखावे या भीड़भाड़ के संपन्न हुई. 28 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के सोनप्रयाग स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर में परिवार के सीमित लोगों की मौजूदगी में सात फेरे हुए.

तान्या अब बहुत उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें दोनों परिवारों का, और सबसे बढ़कर, उनके पति आदित्य का पूरा समर्थन मिल रहा है. वह आगे भी गाने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालने की तैयारी में हैं.

