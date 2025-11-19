कहां गायब हो गया निठारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोली, जेल से निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा

19 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद, सुरेंद्र कोली जेल से तो रिहा हुआ, लेकिन अब वही शख़्स खुद एक रहस्य बन गया है. रिहाई के एक हफ्ते बाद भी उसका कोई ठिकाना, कोई अता-पता सामने नहीं है. भारत के सबसे भयावह मामलों में से एक का मुख्य आरोपी, अब कानूनन आजाद, मगर गायब है.

कौन था सुरेंद्र कोली और आरोप क्या थे?

निठारी कांड में सुरेंद्र कोली पर दर्जनों बच्चों के अपहरण, हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे थे. यह मामला पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला था. कई मामलों में उसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य मामले में कोली को बरी कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच और अभियोजन में कई गंभीर कमियां रहीं. कई मामलों में वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष सबूत नहीं थे. इन्हीं कमियों के आधार पर, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. इस तरह, भारत के सबसे चर्चित और भयावह मामलों में से एक का मुख्य आरोपी, कानूनी रूप से आज एक मुक्त आदमी है.

रिहाई के बाद गहराया सन्नाटा: कोई अता-पता नहीं

सुरेंद्र कोली की रिहाई ने एक नई पहेली को जन्म दिया है. वह जेल से बाहर निकलने के बाद कहां गया? NDTV इंडिया ने सुरेंद्र कोली के भाई चंदन से कई बार संपर्क करने की कोशिश की. हर बार उनका बयान एक ही था. जब उनसे पूछा गया कि सुरेंद्र कहां है? तो उनका जवाब था कि मुझे नहीं पता. मुझसे कोई संपर्क नहीं किया.”

परिवार के पास भी नहीं

जब दिल्ली में चंदन के घर पर संपर्क किया गया, तो कोली का भतीजा मौजूद था. लेकिन सुरेंद्र कोली वहां भी नहीं था. ऐसा लगता है, मानो परिवार को भी उसकी रिहाई की भनक अंतिम समय में ही लगी, न कोई पूर्व तैयारी थी, न कोई जानकारी.

जेल प्रशासन से भी सन्नाटा

लक्सर जेल के अधिकारियों से पूछने पर भी वही जवाब मिला, जो इस मामले को और पेचीदा बना देता है. "रिहाई के बाद वो कहां गया, हमें नहीं मालूम.” किसी हाई-प्रोफाइल मामले में, इस तरह की अस्पष्टता-अपनी तरह की अनोखी और परेशान करने वाली है.

पीड़ित परिवारों की बेचैनी फिर जाग उठी

निठारी कांड के पीड़ित परिवारों के मन में अब एक नई चिंता है. वे खौफ में हैं. उन्होंने कहा, "वो कहां है? पता नहीं. दोबारा डर लग रहा है.” इन परिवारों के लिए यह सिर्फ एक आरोपी की रिहाई का मसला नहीं. यह उनके बीते हुए दुःस्वप्न का दोबारा सिर उठाने जैसा है.

नई पहेली: कोली गया कहां?

जिस तरह निठारी के मासूम बच्चों के कंकाल एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गए थे, अब सुरेंद्र कोली खुद भी एक नई पहेली बन गया है. जेल से बाहर निकलने के बाद वह कहां गया? किसके संपर्क में है? और उसकी लोकेशन को लेकर इतना गहरा सन्नाटा क्यों है?

