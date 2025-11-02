विज्ञापन
यूपी के देवरिया में भीड़ में फंसी एम्बुलेंस तो पिता बीमार बेटी को गोद मे उठाकर पैदल चल पड़ा

ये पुरा मामला देवप्रिया के सलेमपुर स्टेशन रोड स्थित मंडी का है जहां व्यापारियों की वजह से आये दिन सड़क पर गाड़ियों के यहां वहां खड़ा करने से हमेशा जाम लगा रहता है.

देवरिया:

यूपी के देवरिया में एक ऐसा वीडियो  वायरल हो रहा है जिसमे एक पिता अपनी बीमार बेटी की जान बचाने के लिये उसे गोद मे उठाकर पैदल ही भागता दिख रहा है. बीमार बच्ची को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाते वक़्त जाम में फंसने की वजह से लाचार पिता को पैदल भागना पड़ा. वायरल वीडियो मे एक पिता एम्बुलेंस को जाम में फंसा देख अपनी बेटी को गोद मे उठाकर भीड़ से बाहर निकल रहा है. गनीमत ये रहा की अभी पिता अपनी बेटी को कुछ दूर ही लेकर चला था कि उसे एक ऑटो मिल गई जिसके सहारे वो अपनी बेटी को अस्पताल पंहुचा सका.

वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला कि ये वीडियो सलेमपुर कस्बे का है. सलेमपुर तहसील के माधवपुर के रहने वाले स्वामीनाथ अपनी 20 वर्षीय बीमार बेटी पिंकी कुमारी का इलाज कराने अस्पताल एम्बुलेंस से ले जा रहा था. लेकिन रास्ते मे मंडी रोड पर जाम की वजह से एम्बुलेंस को भीड़ मे फंसा हुआ और बेटी की हालत बिगड़ता देख पिता का सब्र टूट गया और अपनी बेटी को पैदल ही अस्पताल लेकर चल दिया. 

ये पुरा मामला देवप्रिया के सलेमपुर स्टेशन रोड स्थित मंडी का है जहां व्यापारियों की वजह से आये दिन सड़क पर गाड़ियों के यहां वहां खड़ा करने से हमेशा जाम लगा रहता है. इसी ट्रैफिक जाम का शिकार आज एक 20 वर्षीय लड़की भी हो गई. बताया जा रहा है कि इस भीड़ में एक साथ कई एम्बुलेंस फंसे हुए थे. वायरल वीडियो की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर बहुत देर से पहुंची. 

