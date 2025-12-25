बाग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हापुड़ में 'हिंदुओं' ने भरी हुंकार, दे डाली यह चेतावनी

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में हापुड़ में सैकड़ों की संख्या में लोगों का गुस्सा दिखाई दिया. दर्जनों हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर भर में जुलूस निकाला. इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार और इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की.

हापुड़ में कहां हुआ बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन

हापुड़ में गुरुवार को दर्जनों हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अतरपुरा चौपले पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन करते हुए अपना विरोध जताया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए. प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

विश्व हिंदू परिषद के नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर क्या कहा

इस अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद के जिलाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने कहा बांग्लादेश में एक हिंदू की मौत पर राजनीतिक पार्टियां चुप क्यों हैं. हिंदुस्तान में भी वो यही चाहते हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ.उन्होंने कहा कि इन नेताओं के ख्वाब, ख्वाब ही रह जाएंगे, जैसे गजवा-ए-हिंद का ख्वाब, ख्वाब बनकर ही रह गया. उन्होंने कहा कि दुनिया में पैदा होने वाला हर हिंदू विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है.उन्होंने कहा कि हिंदू समाज और व्यापारिक मंडल ने आज जो आक्रोश दिखाया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदू पर होने वाले अत्याचार को नहीं सहेंगे.

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में अगले साल के शुरू में चुनाव संभावित हैं. उससे पहले इन दिनों वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है. इसमें कई जगह अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है. इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदूवादी संगठन देशभर में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.

