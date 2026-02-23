घर में आई खुशियों की बहार! बेटे के लिए ढूंढ रहे हैं यूनिक और मॉडर्न नाम? यहां हैं 2026 के 100 खास नाम अर्थ के साथ

Indian Baby Boy Names: घर में जब बेटे की किलकारी गूंजती है, तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है. नन्हे मेहमान के आने के साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी आती है, उसके लिए एक ऐसा नाम चुनना जो अर्थपूर्ण हो, मॉडर्न हो और सुनने में भी प्यारा लगे. भारतीय संस्कृति में नाम का बहुत महत्व माना जाता है. कहा जाता है कि नाम का असर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है. इसलिए माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम न केवल यूनिक हो, बल्कि उसका अर्थ भी शुभ और सकारात्मक हो. अगर आप भी 2025 और 2026 में जन्मे अपने बेटे के लिए नया, मॉडर्न और यूनिक नाम ढूंढ रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है. यहां हम लेकर आए हैं A to Z तक के चुनिंदा लड़कों के नाम, जिनके अर्थ भी बेहद खास हैं.

नाम चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान?

अर्थपूर्ण नाम चुनें : ऐसा नाम जिसका मतलब सकारात्मक और प्रेरणादायक हो.

उच्चारण आसान हो: नाम बोलने और लिखने में सरल हो.

मॉडर्न लेकिन पारंपरिक स्पर्श: नया नाम हो, लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ.

यूनिक हो: ऐसा नाम जो भीड़ से अलग हो.

A to Z बेबी बॉय नाम (अर्थ सहित)

A से नाम

आरव - शांत

आद्विक - अनोखा

अयान - भगवान का उपहार

अर्णव - समुद्र

आर्यव - श्रेष्ठ

B से नाम

भाविक - भावनाओं से भरा

भव्य - शानदार

भारत - देश का नाम

बृजेश - भगवान कृष्ण

बोधि - ज्ञान

C से नाम

चिराग - दीपक

चेतन - जीवित

चैतन्य - ऊर्जा

चंद्रेश - चंद्रमा के देव

चिरायु - लंबी आयु वाला

D से नाम

दक्ष - कुशल

दर्श - देखने योग्य

दिव्यांश - ईश्वर का अंश

देवांश - भगवान का हिस्सा

दयान - दयालु

E से नाम

एकांश - एक भाग

एकलव्य - गुरु भक्त

ईशान - भगवान शिव

एकाग्र - ध्यान लगाने वाला

एहन - मजबूत

F से नाम

फाल्गुन - अर्जुन का नाम

फनीश - सर्पों के देव

फालित - सफल

फनीन्द्र - शेषनाग

फरहान - खुश

G से नाम

गौरव - गर्व

गगन - आकाश

गिरीश - भगवान शिव

गणेश - विघ्नहर्ता

गोकुल - भगवान कृष्ण का स्थान

H से नाम

हर्ष - खुशी

हेमांश - चांद

हितेश - शुभचिंतक

हृदय - दिल

हर्षित - प्रसन्न

I से नाम

इशान - शिव

इवान - भगवान का उपहार

इंद्र - देवताओं के राजा

इक्षित - दिखाई देने वाला

इमान - ईमानदार

J से नाम

जय - जीत

जयांश - विजय का हिस्सा

जतिन - भगवान शिव

जीवांश - जीवन का अंश

जश - यश

K से नाम

कबीर - महान, शानदार

कार्तिक - कार्तिक के हिंदू महीने से जुड़ा

करण - सूरज

कुणाल - कमल का फूल

केशव - सुंदर बालों वाला (भगवान कृष्ण का एक नाम)

कृष - काला, गहरा

कार्तिक - कार्तिक के हिंदू महीने से जुड़ा

कुणाल - कमल का फूल

कार्तिकेय - हिंदू भगवान कार्तिकेय से जुड़ा

L से नाम

लक्ष - मकसद, उद्देश्य

लक्ष्य - टारगेट, उद्देश्य

लक्ष्मण - मतलब शुभ, भाग्यशाली

लेख - लिखा हुआ

M से नाम

मान - इज्जत, सम्मान

माधव - हिंदू भगवान कृष्ण से जुड़ा

महेश - महान भगवान" (भगवान शिव का एक नाम)

मानव - इंसान, आदमी

मोक्ष - मतलब "मुक्ति, मोक्ष

N से नाम

नयन - आंखें, नजर

निखिल - यूनिवर्सल, पूरा

निशांत - रात की शुरुआत, शाम

निश्चल - स्थिर, अटल

नितिश - मतलब "रात का मालिक"

O से नाम

ओडी - मतलब बहादुर, हिम्मतवाला

ओजस्वी - चमकदार, शानदार

ओम - मतलब हिंदू धर्म में पवित्र आवाज या शब्दांश

ओश - सुबह, भोर

P से नाम

पार्थ - योद्धा, धनुर्धर

पवन - शुद्ध, पवित्र

प्रणव - पवित्र अक्षर

प्रयाग - तीर्थस्थल

K से नाम

काइम - दृढ़, पक्का

कादिर - ताकतवर, काबिल

कासिम - बांटने वाला, बांटने वाला

कुतुब - धुरी, ध्रुव तारा

कुरेश - कुरैश कबीले का

R से नाम

राघव - राजा रघु का वंशज

राज - राजा, शासक

राजन - राजा

रजत - चांदी

रवि - सूरज

रेहान - मीठी तुलसी

ऋषभ - सांड, बहादुर

ऋषव - सांड, बहादुर

ऋषिक - ऋषि, द्रष्टा

ऋषित - संत, गुणी

रोहन - आरोही, बढ़ता हुआ

S से नाम

सागर - समुद्र, सागर

सचिन - सच्चा, ईमानदार

साहिल - किनारा, तट

साई - दिव्य, पवित्र

साजन - प्यारा, प्रिय

साकेत - एक लक्ष्य के साथ, उद्देश्यपूर्ण

समय - समय, अवसर

क्यों खास हैं ये नाम?

ये सभी नाम मॉडर्न ट्रेंड के अनुसार चुने गए हैं.

ज्यादातर नाम संस्कृत मूल के हैं, जिनका अर्थ सकारात्मक और प्रेरणादायक है.

स्कूल और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये नाम प्रभावशाली लगते हैं.

बेटे का नाम चुनना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक निर्णय होता है. नाम के साथ माता-पिता के सपने और उम्मीदें जुड़ी होती हैं. इसलिए जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच-समझकर ऐसा नाम चुनें जो आपके बच्चे की पहचान बने और जीवनभर उसे प्रेरित करे.