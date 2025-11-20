विज्ञापन
सहारनपुर में अचानक सड़क पर आई नीलगायें, कार से टक्कर के बाद कई फुट उछलीं, वीडियो हुआ वायरल

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नीलगायों के वाहनों से टकराने का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. इस हादसे में तीन राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए और एक नीलगाय की मौत हो गई.

  • सहारनपुर के टिडोली गांव में नीलगायों के सड़क पर आने से हुए हादसे में 3 राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए.
  • दो नीलगायें अचानक व्यस्त सड़क पर दौड़ती हुई आईं और सबसे पहले एक बाइक से टकरा गई.
  • नीलगायें एक कार से टकराकर कई फुट उछलीं. एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी नीलगाय मौके से दौड़ गई.
नई दिल्‍ली :

नीलगायों से किसानों के परेशान होने के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन नीलगायें सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के लिए भी खौफ का सबब बन रही हैं. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नीलगायों के वाहनों से टकराने का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. इस हादसे में तीन राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए और एक नीलगाय की मौत हो गई. हालांकि आश्‍चर्यजनक रूप से एक अन्‍य नीलगाय इस हादसे के बाद उठती है और खेतों में दौड़ जाती है. सीसीटीवी में कैद इस भयावह हादसे को देखकर हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाते हैं. यह घटना सहारनपुर के थाना नकुड़ इलाके के टिडोली गांव की है. 

इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक व्‍यस्‍त सड़क पर आम दिनों की तरह वाहनों की आवाजाही है, लेकिन सड़क की तस्‍वीर अचानक से उस वक्‍त बदल जाती है, जब दो नील गाय अचानक से व्‍यस्‍त सड़क पर आ जाती हैं. 

दौड़ते हुए अचानक सड़क पर आई नीलगायें 

सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि पेड़ों के बीच से निकलकर दो नीलगाय दौड़ते हुए अचानक से व्‍यस्‍त सड़क पर आ जाती हैं. इस दौरान पहले ये नीलगाय एक बाइक से टकराती है, जिसके कारण बाइक सवार दो लोग सड़क पर गिर पड़ते हैं. वहीं पीछे आ रही एक अन्‍य बाइक पर सवार दो लोग बाल-बाल बच जाते हैं. 

कार से टकराने के बाद कई फुट तक उछलीं 

इसके बाद यह नीलगाय एक कार से टकराती है और जमीन से कुछ फुट ऊपर तक उछल जाती हैं. एक नीलगाय सड़क पर ही तड़पने लगती है और आश्‍चर्यजनक रूप से दूसरी नीलगाय हादसे के बाद उठती है और एक ओर दौड़ लगा देती है. इसके बाद आगे जाकर कार भी रुक जाती है. 

इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग जाती है. कुछ लोग हादसे में घायल लोगों को संभालते हैं. इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. 

