Varanasi News: कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड के पिता की 28 करोड़ की संपत्ति सीज

Varanasi News: वाराणसी में सोनभद्र पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की सपंत्तियों को सीज कर लिया है. सीज की गई संपत्तियों की कीमत 28 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

Varanasi News: कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड के पिता की 28 करोड़ की संपत्ति सीज
  • सोनभद्र पुलिस ने कोडीन कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्तियों को कुर्क किया है
  • कोर्ट के आदेश के बाद भोला जायसवाल की तीन संपत्तियों को पुलिस ने सीज किया है जिसकी कीमत 28.50 करोड़ रुपये है
  • कुर्क की गई संपत्तियों में एक कॉम्प्लेक्स, सिगरा का घर और रामकटोरा की प्रॉपर्टी शामिल हैं
वाराणसी:

कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वाराणसी में सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की. पुलिस ने कोर्ट के बाद इन संपत्तियों को कुर्क किया है. जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनकी कीमत 28 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. कफ सिरप केस में इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

वाराणसी में कोडीन कफ सिर केस में कोर्ट के आदेश पर सोनभद्र पुलिस ने भोला जायसवाल की तीन संपत्तियों को सीज कर लिया. सर्कल ऑफिसर रणवीर मिश्रा ने बताया कि कफ सिरप केस में तेजी से कार्रवाई की जा रही है. इस केस में भोला जायसवाल और उसके बेटे शुभम जायसवाल की संपत्तियों को सीज किया जा रहा है.

पुलिस ने शुक्रवार को भोला जायसवाल से जुड़ी जिन 3 संपत्तियों को सीज किया है, उनकी कुल कीमत 28.50 करोड़ रुपये आंकी गई है. जिन संपत्तियों को सीज किया गया है, उनमें एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी कीमत 23 करोड़ रुपये है. बादशाहबाह सिगरा स्थित एक घर है, जिसकी कीमत 1.10 करोड़ रुपये है. इसके अलावा वाराणसी के रामकटोरा की एक प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया है, जिसकी कीमत 4.10 करोड़ रुपये है.

कोडीन कफ सिरप का मामला पिछले साल अक्टूबर में सामने आया था. तब पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा था. इसमें कफ सिरप की लाखों शीशियां थीं. कोडीन कफ सिरप का ये पूरा इंटरनेशनल रैकेट है, जिसके तार दुबई तक जुड़े हैं. इस मामले में शुभम जायसवाल और भोला जायसवाल समेत वाराणसी के कई दवा कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. वाराणसी के अलावा सोनभद्र, जौनपुर, गाजियाबाद और चंदौली समेत कई जिलों में इसे लेकर केस दर्ज किया गया है.

