केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश में 2.16 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है. इनमें से 1.32 लाख करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है.

10 साल में उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे में 34 फीसदी का इजाफा, 10,700 किमी के पार पहुंचा नेटवर्क
  • उत्तर प्रदेश में पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
  • राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई अब लगभग 10,700 किलोमीटर से अधिक हो गई है.
  • 2014 से राज्य में दो लाख सोलह हजार करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है.
नई दिल्‍ली:

उत्तर प्रदेश में बीते दस सालों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का दायरे में जबरदस्‍त इजाफा हुआ है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 34% वृद्धि दर्ज की गई है और इसकी कुल लंबाई 10,700 किलोमीटर से अधिक हो गई है. राज्य सरकार के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश दिवस (24 जनवरी) के मौके पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश में 2.16 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है. इनमें से 1.32 लाख करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है. यह दिखाता है कि देश की सबसे ज्‍यादा आबादी वाले राज्य में सड़क और राजमार्ग विकास किस पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

8,211 किलोमीटर लंबी 262 परियोजनाओं को मंजूरी

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 8,211 किलोमीटर लंबी 262 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 106 और 156 परियोजनाओं को राज्य लोक निर्माण विभाग (एनएचएआई) संभाल रहा है. एनएचएआई करीब 4,769 किलोमीटर और पीडब्ल्यूडी लगभग 3,442 किलोमीटर का काम देख रहा है. 

साल 2025 तक राज्य का कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 10,718 किलोमीटर हो गया है. 2014 में यह 7,986 किलोमीटर था, यानी इस दौरान करीब 2,732 किलोमीटर सड़कों का विस्तार हुआ है. 

फिलहाल भी कई प्रोजेक्ट तेजी से बन रहे हैं. अलग‑अलग चरणों में 4,311 किलोमीटर, कुल 114 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इनमें NHAI की 64 परियोजनाएं और PWD की 50 परियोजनाएं शामिल हैं.

2019 से अब तक 4,145 किलोमीटर हाईवे तैयार

2019 से अब तक 4,145 किलोमीटर हाईवे बनकर तैयार हो चुके हैं. आने वाले समय में भी राज्य का लक्ष्य नई परियोजनाओं की स्वीकृति और निर्माण को तेजी से पूरा करना है. 

सीआरआईएफ फंडिंग के तहत भी यूपी को अच्छी रकम मिली है, जिससे पुल, ओवरब्रिज और दूसरी सड़क परियोजनाओं को बढ़ावा मिला है. साथ ही, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और नई कॉरिडोर परियोजनाएं भी राज्य में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. 

यूपी के आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम

सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का यह विस्तार यूपी में आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम है और आने वाले वर्षों में यह कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा. 

राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार उत्तर प्रदेश भर में आर्थिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और माल और लोगों की तेज आवाजाही के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में देखा जा रहा है और आज का उत्तर प्रदेश दिवस उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है. 
 

