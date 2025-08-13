यूपी विधानसभा LIVE: 24 घंटे की चर्चा में आई 72 की बात... सदन में सपा के चैलेंज पर हंस पड़े सीएम योगी

उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सुबह 11 बजे से ही विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजय डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सुबह 11 बजे शुरू हुई ये चर्चा कुल 24 घंटे तक चलेगी. बताया जा रहा है कि इस दौरान बांके बिहारी मंदिर निर्माण भी संशोधित अध्यादेश सदन के समक्ष पेश किया जा सकता है. योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट के खिलाफ समाजवादी पार्टी अपना 'रीजन' लेकर आ रही है. इसके तहत सपा सत्ता पक्ष से विजन 2047 के विरोध में कुल 47 सवाल पूछेगी. हम आपको विधानसभा की कार्यवाही की पल-पल की अपडेट देने जा रहे हैं...

LIVE अपडेट्स: ...

आज ही कार्ययोजना बनानी चाहिए...यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, "...भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज ही कार्ययोजना बनानी चाहिए... 2017 में पीएम मोदी ने आज़ादी के 100 साल बाद भारत के भविष्य का विजन पेश किया था और उसे हासिल करने के लिए प्रयास शुरू किए थे... हर राज्य ने 2047 के लिए अपना विजन भी बनाया है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार ने तय किया है कि इस विजन पर विधानसभा में 24 घंटे विस्तार से चर्चा होगी. विधानसभा के सदस्य अपने विजन पेश करेंगे, सुझाव देंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कमी होने पर उस बारे में बताएंगे. इसके बाद जनता से सुझाव लिए जाएंगे और फिर 2047 के लिए एक अंतिम विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके बाद, वहां इस पर फिर से चर्चा होगी..."

24 घंटे नहीं, 72 घंटे हो... सदन में सपा के चैलेंज पर हंस पड़े सीएम योगी

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नॉनस्टॉप 24 घंटे चर्चा चल रही है.विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उस समय स्थिति दिलचस्प बन गई जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि चर्चा 72 घंटे चलनी चाहिए. इस पर सदन में ठहाके गूंज गए. सदन में मौजूद सीएम योगी भी मुस्कुरा पड़ेगा. विधानसभा अध्यक्ष ने इस पांडेय से कहा कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने ही कहा था कि 72 घंटे की चर्चा क्या करेंगे, 24 घंटे की जाए.इसके बाद माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि मैंने गोरखपुर से सीएम का बयान पढ़ा कि 24 घंटे चर्चा करेंगे. तब मैंने सोचा की 72 ही घंटे चर्चा चलाएंगे. मेरे बहुत सारे विधायक हैं. वे हिस्सा लेना चाहते हैं. इतने समय में क्या हो पाएगा. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे सभी को समय देंगे.

समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में बने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन करते नजर आए. समाजवादी पार्टी की विधायकों ने कहा कि "विजन नही रीजन बताओ" सपा आज सदन मे विजन 2047 के विरोध मे 47 सवाल पूछेगी. उन्होंने कहा कि जब हमारा वर्तमान ही अच्छा नहीं है, फिर हमें सपने क्यों दिखाए जा रहे हैं.