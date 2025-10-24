मुरादाबाद के मदरसे पर गंभीर आरोप, 13 साल की बच्ची से वर्जिनिटी टेस्ट कराने की शर्त

- मुरादाबाद के एक मदरसे पर 13 साल की लड़की का वर्जिनिटी टेस्ट कराने की मांग का आरोप लगा है
- लड़की के अभिभावकों ने इस मांग का विरोध किया तो मदरसे प्रबंधन ने अभद्रता और टीसी की धमकी दी
- परिवार ने पुलिस को मेडिकल टेस्ट के दस्तावेज भी सौंपे हैं, जिसमें इस जांच का उल्लेख किया गया है
यूपी के मुरादाबाद के एक मदरसे पर ऐसा आरोप लगा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. चंडीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मदरसा प्रबंधन ने उनकी 13 साल की बेटी का वर्जिनिटी टेस्ट कराने की शर्त रखी थी. इसका विरोध करने पर बच्ची के अभिभावकों के साथ मदरसे वालों पर अभद्रता करने का भी आरोप है.
परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने इस अजीब शर्त पर ऐतराज़ जताया, तो मदरसे के लोगों ने उनसे अभद्रता की और टीसी निकालने की धमकी दी. उन्होंने पुलिस को वह डॉक्यूमेंट भी दिया है, जिसमें मेडिकल टेस्ट का ज़िक्र लिखा हुआ है. बच्ची के पिता ने कहा, 'हमसे कहा गया कि बेटी का मेडिकल टेस्ट कराओ, तभी एडमिशन मिलेगा. जब हमने मना किया तो टीसी देने की धमकी दी.'
मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा, 'मामले की जांच कराई जा रही है. तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, वहीं परिजनों का कहना है कि इस तरह की मांग बेहद आपत्तिजनक है और बच्ची के मानसिक अधिकारों का उल्लंघन है.
