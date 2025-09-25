UP Poster War: डांडिया नाइट में बजरंग दल ने पकड़ा गैर-हिंदू युवक, लोगों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे

UP News: देश के कई हिस्सों में चल रहे 'आई लव मोहम्मद' बनाम 'आई लव महादेव' विवाद का असर अब उत्तर प्रदेश के झांसी (Jhansi) में भी देखने को मिल रहा है. यहां एक डांडिया नाइट (Dandiya Night) के दौरान लगे डिस्प्ले बोर्ड पर बार-बार 'आई लव महादेव' लिखा दिखाया गया, जिसके बाद डांडिया खेल रहे लोग 'जय श्री राम' के नारों पर झूमने लगे. इसी कार्यक्रम में एक गैर-हिंदू युवक को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

कैसे शुरू हुआ 'पोस्टर वॉर'?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कानपुर, वाराणसी और उन्नाव जैसे शहरों में कुछ जुलूसों के दौरान 'आई लव मोहम्मद' लिखी तख्तियां और पोस्टर्स लगाए गए. इस घटना के बाद कई जगहों पर तनाव भी देखने को मिला, जिसके जवाब में हिंदू संगठनों ने 'आई लव महादेव' का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया. इसे समुदाय विशेष को एक जवाब माना जा रहा है.

झांसी में एक गरबा कार्यक्रम के आयोजक अंजलि सिंह ने बताया कि सिद्धेश्वर गार्डन में आयोजित डांडिया नाइट में 'आई लव महादेव' को प्रमुखता से डिस्प्ले किया गया, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. डिस्प्ले पर यह नारा देखते ही डांडिया खेल रहे लोग उत्साह से भर गए और 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे.

पंडालों में बजरंग दल की तलाशी

इस घटना के बाद, आज भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न गरबा पंडालों में घूमते हुए गैर-हिंदुओं की तलाश करते दिखे. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गैर-हिंदू पंडाल में न घुसे. कई जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

युवक को बुलाने वाले को खोज रही पुलिस

झांसी पुलिस के मुताबिक, कार्यक्रम में एक युवक को पकड़ा गया था. युवक ने पुलिस को बताया कि वह म्यूजिक सिस्टम ऑपरेटर है और इस काम से ही वहां आया था. पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने उसे काम पर बुलाया था. फिलहाल, झांसी में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि गरबा और डांडिया जैसे कार्यक्रमों में किसी भी तरह का तनाव न हो.

