'अवसर के अनुसार बदल जाने वाला' कौन... UP दारोगा परीक्षा में आए इस सवाल पर क्यों सुलगी सियासत?

पंडित पर UP की राजनीति फिर सुलगती नजर आ रही है. इसकी वजह बनी दारोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया एक सवाल. दरअसल शनिवार को यूपी में हुए दारोगा भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर यूपी की सियासत गरमा गई है. बीजेपी के नेता भी इस प्रश्न पर सवाल उठा रहे हैं. BJP के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने CM योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने चिट्ठी में SI भर्ती के प्रश्नों में गलत संदर्भ में पंडित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने सीएम से की कार्रवाई की मांग

यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- आज हुए SI भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न और उसके ऑप्शन को लेकर आहत हूं. प्रश्न- अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दें. विकल्प- 1. पंडित, 2. अवसरवादी, 3. निष्कपट, 4. सदाचारी. जिस भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को लिखा है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. बीजेपी नेता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपने पोस्ट में टैग किया है.

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने सीएम योगी पत्र लिखते हुए आपत्ति जताई है.

दारोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल

मालूम हो कि यूपी में 14 मार्च को दारोगा की भर्ती परीक्षा हुई. इस परीक्षा में एक सवाल पूछा गया- 'अवसर के अनुसार बदल जाने वाला' कौन? इस सवाल के 4 विकल्पों में एक विकल्प पंडित भी दिया गया था.

सवाल- 'अवसर के अनुसार बदल जाने वाला' कौन?

जवाबों के विकल्प.

A- निष्कपट

B- सदाचारी

C- पंडित

D- अवसरवादी

‘अवसर के अनुसार बदलने वाला' इस वाक्यांश के लिए एक शब्द के चयन में पंडित विकल्प दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आपत्ति है कि अन्य विकल्प किसी गुण को प्रकट करते हैं. लेकिन पंडित किसी खास जाति या वर्ग के लोगों के लिए प्रयुक्त होता है.

यूपी दारोगा भर्ती परीक्षा में पूछे गए इसी सवाल पर बवाल मचा है.



15 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में हो रहे शामिल

मालूम हो कि 14 और 15 मार्च को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 4543 पदों के लिए लिखित परीक्षा शुरू हुई है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1090 परीक्षा केंद्रों पर 15 लाख 75 हजार 760 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. लेकिन पंडित पर पूछे गए इस सवाल को लेकर परीक्षा की चर्चा से ज्यादा इस सवाल की चर्चा शुरू हो गई है.



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