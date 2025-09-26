महाराजगंज में ड्रोन और बच्चा चोरी की अफवाह में शख्स ने कर दी फायरिंग, चार को कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती

उत्तर प्रदेश के महराजगंज से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. पुलिस के अनुसार यहां ड्रोन और बच्चा चोरी की अफवाह के बीच एक युवक ने फायरिंग कर दी. फायरिंग की इस घटना में गांव में तीन बच्चियां और एक महिला घायल हो गईं.फायरिंग के बाद गांव में लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.सूचना पाकर मौके पर पहुंची ने पुलिस सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जांच जारी कर दी है.

पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला महराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव लक्ष्मीपुर एकडंगा की है. जहां पर 25 सितंबर रात करीब 10 बजे ड्रोन उड़ने और बच्चा चोरी की अफवाह मच गई. इसी बीच एक शख्स ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.जिस दौरान गांव की रहने वाली ज्योति, प्रतिमा, गीता और नर्मदा को गोली से घायल हो गई.

महराजगंज पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि ड्रोन और चोर के अफवाह के दौरान एक शख्स असलहा से फायरिंग कर दिया है. जिस दौरान चार लोग घायल हो चुके हैं.ऐसे में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.घायल नर्वदा ने बताया कि शोर के बीच अभी वह कुछ समझने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच एक युवक गोली चला दी. भागने के दौरान पैर में गोली लग गई. (इनपुट धर्मेंद्र गुप्ता)