Auraiya News: वीडियो बनाना पड़ा भारी! गुस्साए दारोगा ने युवक को पीटा, वायरल VIDEO के बाद SP ने किया लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो 24 जनवरी 2026 का बताया जा रहा है, जो अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के जानिश नगर का है.

जानकारी के अनुसार, जानिश नगर में नाली और सड़क का सरकारी निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे थे. इसी दौरान कुछ लोग विरोध का वीडियो बना रहे थे. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सब-इंस्पेक्टर राम पुत्र सिंह यादव को वीडियो बनाए जाने पर गुस्सा आ गया और उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी.

मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती के संज्ञान में आ गया. जांच के बाद एसपी ने 30 जनवरी 2026 को सब-इंस्पेक्टर राम पुत्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. फिलहाल, पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट: ज़ाहिद अख्तर, औरैया