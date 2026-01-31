विज्ञापन
Auraiya News: वीडियो बनाना पड़ा भारी! गुस्साए दारोगा ने युवक को पीटा, वायरल VIDEO के बाद SP ने किया लाइन हाजिर

औरैया के अजीतमल क्षेत्र में वीडियो बना रहे युवक से दरोगा की मारपीट का वीडियो वायरल हो गया. मामला संज्ञान में आते ही एसपी ने सब-इंस्पेक्टर को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया.

Auraiya News: वीडियो बनाना पड़ा भारी! गुस्साए दारोगा ने युवक को पीटा, वायरल VIDEO के बाद SP ने किया लाइन हाजिर
औरैया:

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो 24 जनवरी 2026 का बताया जा रहा है, जो अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के जानिश नगर का है.

जानकारी के अनुसार, जानिश नगर में नाली और सड़क का सरकारी निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे थे. इसी दौरान कुछ लोग विरोध का वीडियो बना रहे थे. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सब-इंस्पेक्टर राम पुत्र सिंह यादव को वीडियो बनाए जाने पर गुस्सा आ गया और उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी.

मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती के संज्ञान में आ गया. जांच के बाद एसपी ने 30 जनवरी 2026 को सब-इंस्पेक्टर राम पुत्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. फिलहाल, पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

