अब करणी सेना के दुश्मन बने यूपी के मंत्री, जुबान काटने वाले को साढ़े 5 लाख इनाम की घोषणा

अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले डॉ. संजय निषाद का ये नया विवाद है. देखना होगा, क्या मंत्री खेद या माफ़ी मांगते हैं या फिर ये विवाद बढ़ जाएगा.

  • संजय निषाद का बलिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के दलालों को लेकर विवादित बयान दिया
  • करणी सेना के बलिया जिलाध्यक्ष ने मंत्री की जीभ काटने वाले को साढ़े पांच लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है
  • करणी सेना ने इस मामले में मुकदमा भी लडऩे की बात कही है, जिससे विवाद और बढ़ने की संभावना है
निषाद पार्टी के अध्यक्ष व यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का एक विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी के बलिया मे करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने संजय निषाद की जबान काटकर लाने वाले को साढ़े पांच लाख रुपये देने का एलान किया है और उसका मुकदमा भी संगठन लड़ेगा, इसकी घोषणा की है. 

क्या है पूरा मामला

करनी सेना ने मंत्री की जीभ काटने वाले को इनाम की घोषणा क्यों की, पहले ये समझिए. आपको बता दें कि संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बलिया में एक कार्यकर्त्ता मीटिंग का है. इस वीडियो में मंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि ये बलिया है, यहां के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम अभी भी चलता है, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है. नहीं तो बलिया बागी बलिया था. यह वीडियो बीते शनिवार का बताया जा रहा है.

क्या बढ़ेगा विवाद

इस वीडियो के वायरल होने पर करनी सेना की बलिया इकाई ने मंत्री की जीभ पर इनाम ही घोषित नहीं किया, बल्कि मुकदमे की पैरोकारी की भी बात कही. करणी सेना के बलिया जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह की इस घोषणा से मामला गरम हो गया है. अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले डॉ. संजय निषाद का ये नया विवाद है. देखना होगा, क्या मंत्री खेद या माफ़ी मांगते हैं या फिर ये विवाद बढ़ जाएगा.

